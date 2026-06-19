Reżyser znanego show Polsatu odchodzi. Tworzył je od początku

3 marca ruszyła wiosenna edycja "Tańca z gwiazdami". W pierwszym odcinku, na parkiecie pojawiły się takie gwiazdy, jak: znany z "Rodziniki.pl" Mateusz Pawłowski, aktorka Małgorzata Potocka, gwiazdor "Ślepnąc od świateł" Kamil Nożyński, influencerka Natalia "Natsu" Kaczmarczyk, tiktoker Kacper "Jasper" Porębski, aktorka Izabella Miko, dziennikarz Piotr Kędzierski, aktorka Emilia Komarnicka, aktor Gamou Fall, aktorka Magdalena Boczarska, aktor Sebastian Fabijański oraz znana m.in. z serialu "Pierwsza miłość" Paulina Gałązka. Jurorami od 14. edycji programu pozostają: Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Tomasz Wygoda oraz aktorka Ewa Kasprzyk. W niedzielę 10 maja widzowie zobaczyli finałowy odcinek show. Zwycięzcami wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami" zostali Gamou Fall i Hanna Żudziewicz.

Niedługo po zakończeniu 18. edycji show tancerze Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke poinformowali w podcaście "WojewódzkiKędzierski", że nie pojawią się na parkiecie w kolejnej edycji. – Chodziło o to, że rozmowy z nami były już zanim ta edycja się skończyła i przez to, że mamy rodzinę, małe dziecko i jak jesteśmy we dwójkę w jednej edycji, to sami wiecie, że nie ma opcji, żeby funkcjonować normalnie – wyjaśnił tancerz.

W piątkowym wydaniu programu "Halo tu Polsat" ujawniono pierwszą z dwunastu uczestniczek najbliższej edycji "Tańca z gwiazdami" – Helenę Englert.

Reżyser "Tańca z gwiazdami" znika z formatu. To jego ekipa wymyśliła nazwę

Tymczasem, Wojciech Iwański potwierdził w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl, że nie będzie reżyserem 19. edycji "Tańca z gwiazdami", której emisję Polsat zaplanował na jesień bieżącego roku. Zapewnił jednocześnie, że była to "decyzja obopólna"

"Wojciech Iwański był reżyserem "Tańca z gwiazdami" od samego początku show (pracował w tej roli przy jego pierwszych siedmiu edycjach w latach 2005–2008), gdy był on jeszcze emitowany w TVN" – przypominają Wirtualne Media.

W 2024 roku, w rozmowie z portalem, opowiadał, że to on formatował w Polsce ten program. – Nawet nazwa "Taniec z Gwiazdami" została wymyślona przez moją ekipę. Oryginalnie brytyjski format nazywał się wtedy "Stricly Come Dancing". Nikt tak jak w Polsce nie nazywał go wcześniej na świecie – podkreślał.

W latach 2008–2019 i 2021–2023 Iwański był reżyserem "Mam talent!" w TVN, a następnie powrócił jako reżyser do programu "Taniec z gwiazdami" (emitowanego już w Polsacie) od 14. edycji programu.

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