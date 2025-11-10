Świetne otwarcie filmu Smarzowskiego. "Dom dobry" na czele

Kiedy Gośka (Agata Turkot) poznaje w internecie Grześka (Tomasz Schuchardt), jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc.

Smarzowski zagląda do „dobrych domów”, gdzie dzieją się rzeczy, o których większość woli milczeć. Dom dobry to film o granicach miłości, którego nie da się zapomnieć.

"Dom dobry" – obsada

W filmie zobaczymy całą plejadę znakomitych aktorów, a wśród nich: Tomasza Schuchardta, (m.in. „Jesteś bogiem”, „Weseלe”, „Wielka woda”, „Doppelgänger. Sobowtór”), Agatę Turkot (m.in. „Weseלe”, „Informacja zwrotna”), Agatę Kuleszę (m.in. „Róża”, „Pod Mocnym Aniołem”, „Weseלe”), Arkadiusza Jakubika (m.in. „Dom zły”, „Kler”, „Drogówka”, „Weseלe”), Marię Sobocińską (m.in. „Wołyń”, „Weseלe”, „Wszystko dla mojej matki”), Andrzej Konopka („Powidoki”, „Pokot”, „25 lat niewinności”).

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Wojciech Smarzowski, jeden z najbardziej utytułowanych polskich reżyserów (m.in. „Dom zły”, „Pod mocnym aniołem”, „Wołyń”, „Kler”, „Weseלe”). Za kamerą stanął Paweł Tybora (m.in. „Brigidtte Bardot cudowna", „Onirica", „Dolina Bogów"), autorką scenografii jest Joanna Macha (m.in. „Jack Strong”, „Pokot”, „Znachor”). Za kostiumy odpowiadała Magdalena Rutkiewicz – Luterek (m.in. „Wołyń”, Miasto 44”, „Weseלe”), a za montaż – Krzysztof Komander (m.in. „Forst”, „Dziewczyna i kosmonauta”, „Weseלe”). Autorem muzyki jest Mikołaj Trzaska (m.in. „Wołyń”, „Dom zły”, „Róża”, „Drogówka”, „Pod mocnym aniołem”, „Weseלe”).

Film wyprodukowała firma Lucky Bob z Bydgoszczy, a producentem jest Wojciech Gostomczyk i Janusz Hetman („Weseלe”, „Kler", „Szarlatan", "Roving Woman", „The Palace, „Leon", „Pod mocnym aniołem”). W studiu Lucky Bob Wojciech Smarzowski pełni funkcję dyrektora kreatywnego.

Dystrybutorem filmu jest Warner Bros. Entertainment Polska. Firma od kilku lat intensywnie poszerza swoje portfolio o lokalną produkcję („Vinci 2”, „Listy do M. Pożegnania i powroty”, „Przepiękne!”, „Inni ludzie”, „Tata”). Koproducentem jest m.in. TVN Warner Bros. Discovery.