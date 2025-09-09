Stanowski kontra Wysocka-Schnepf. Kto jest górą w tym konflikcie?

Mediami społecznościowymi wstrząsnął konflikt pomiędzy Krzysztofem Stanowskim a, związaną z TVP, Dorotą Wysocką-Schnepf. Zajmująca się monitoringiem i analizą bezpieczeństwa informacyjnego organizacja Data House Res Futura zbadała, kogo w tym sporze popierają internauci. Z analizy wynika, że na razie przewaga jest po stronie dziennikarzy Kanału Zero.

Stanowski kontra Wysocka-Schnepf. Kto jest górą w medialnym konflikcie?

"Dorotę Wysocką-Schnepf @DorotaWSch popiera ok. 32% komentujących – są to głosy krytykujące mieszanie dzieci w spory, podkreślające ochronę nieletnich i wskazujące na podwójne standardy Stanowskiego.

Krzysztofa Stanowskiego @K_Stanowskipopiera ok. 54% komentujących – to głosy twierdzące, że mówił tylko o faktach, że odpowiedzialność ponoszą rodzice i że Schnepf manipuluje, używając dziecka jako tarczy" – informuje Data House Res Futura.

Według raportu, zwolennicy Wysockiej-Schnepf podnoszą takie argumenty jak, to że "dzieci są nietykalne", a także wskazują na "hipokryzję Stanowskiego". Zauważają również, że słowa dziennikarza mogą mieć negatywne skutki psychiczne dla nastolatka. Stanowski jest również oskarżanych przez nich o "nadużywanie zasięgów" i niezachowanie etyki dziennikarskiej.

Z kolei argumentacja osób popierających w tym sporze twórcę Kanału Zero opiera się na tym, że podane przez niego informacje były "faktem publicznym". Internauci przypominają również o "odpowiedzialności rodziców", który nadali synowi imię po dziadku z kontrowersyjną przeszłością. Ich zdaniem nie doszło w tym przypadku do "bezpośredniego hejtu", a dziennikarka TVP manipuluje w tej sprawie. Zwolennicy Stanowskiego oskarżają również obrońców Schnepf o hipokryzję – "przywoływane są przykłady hejtu wobec dzieci polityków prawicy (np. córki Karola Nawrockiego), gdzie ci sami komentatorzy nie reagowali lub nawet uczestniczyli w atakach" – czytamy w raporcie.

Silne emocje po obu stronach

Komentującym sprawę, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, towarzyszą silne emocje.

"Oburzenie moralne – 27% – silne reakcje na mieszanie dziecka w spory polityczne, podkreślanie, że to przekroczenie granic. Lęk i troska – 22% – wskazywanie na strach 14-latka, obawy przed hejtem w szkole i możliwymi konsekwencjami psychicznymi. Gniew wobec Stanowskiego – 18% – emocjonalne ataki na jego styl, język i rolę "patostreamera"" – w przypadku zwolenników Doroty Wysockiej-Schnepf.

"Pogarda wobec Schnepf – 29% – wyśmiewanie jej jako propagandystki, zarzuty o hipokryzję i manipulację. Triumfalizm / satysfakcja – 21% – radość, że "wyciągnięto niewygodny fakt" i że Schnepf straciła kontrolę nad narracją. Gniew wobec liberalnych mediów – 17% – przekonanie, że afera to "atak polityczny" związany z koncesją Kanału Zero" – jeśli chodzi o osoby wspierające Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka.

Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura to fundacja zajmująca się badaniami, analityką i doradztwem w obszarze bezpieczeństwa informacyjnego oraz ochrony danych w przestrzeni cyfrowej. Ich misją, według informacji wskazanych na stronie internetowej, jest "wspieranie instytucji publicznych, organizacji międzynarodowych oraz sektora prywatnego poprzez dostarczanie rzetelnych, opartych na dowodach analiz oraz praktycznych rozwiązań w dynamicznie zmieniającym się środowisku cyfrowym".