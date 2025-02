TV Republika zmienia nazwę kultowego programu. "Jego już nie ma"

W marcu 2024 r. Telewizja Polska złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko Telewizji Republika, w którym domagała się m.in. zaprzestania naruszania praw autorskich do programu "Jedziemy" oraz odszkodowania za naruszenie tych praw i nieuczciwą konkurencję. Łączna kwota roszczeń wyniosła 1 mln zł.

Przypomnijmy, że Michał Rachoń wcześniej prowadził program "Jedziemy" w TVP Info. Po transferze pod koniec 2023 r. do TV Republika stał się gospodarzem audycji zatytułowanej "#Michał Rachoń Jedziemy" w nowej stacji.

Jeszcze wczoraj program Michała Rachonia ukazał się bez czołówki i logo. – To jest program "#Michał Rachoń Jedziemy". Chyba ostatni raz tak się nazywa, ale o wszystkim jeszcze powiemy jutro – powiedział wczoraj w swoim programie Michał Rachoń, dyrektor programowy Republiki.

Decyzja sądu ws. programu Rachonia

Zmiany to efekt decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który pod koniec stycznia wydał postanowienie, które zakazuje Telewizji Republika wykorzystywania w swoim programie oznaczeń słownych "#Jedziemy", "Jedziemy" oraz oznaczeń słowno-graficznych "#Jedziemy @michalrachon", łudząco podobnych do tych używanych przez TVP. Sąd jednocześnie zaznaczył, że zakaz ten nie obejmuje oznaczeń zawierających imię i nazwisko "Michał Rachoń", zarówno z hashtagiem, jak i bez niego.

– Usunęliśmy z tego kwadratu, gdzie jest nazwa programu "Jedziemy", ponieważ od wczoraj programu "Jedziemy" już nie ma. To już jest inny program. Po nielegalnym przejęciu Telewizji Polskiej, nielegalnie funkcjonująca TVP rozpoczęła w pierwszych dniach długotrwały proces sądowy, którego celem było wyłączenie nadawania tego programu. Dostaliśmy wczoraj decyzję sądu, więc czujemy się w obowiązku opisać, co dokładnie stwierdził sąd – mówił dziś w TV Republika Michał Rachoń.

Pozostałe wnioski TVP o zabezpieczenie roszczeń, w tym żądanie wstrzymania emisji programu, zostały przez sąd oddalone. Pełna treść postanowienia jest dostępna na stronie sądu.

– Sąd po kolejnych procesach uznał, że żądanie Telewizji Polskiej, która chciała, by wyłączyć nadawanie tego programu do czasu rozstrzygnięcia, stwierdził dwie rzeczy. Po pierwsze, stwierdził, że nie możemy uznać nazwy "Jedziemy" i znaku sygnału, którego używaliśmy. My się podporządkujemy tej decyzji. W drugiej części orzeczenia mamy po prostu miazgę TVP i ludzi, którzy nią teraz zarządzają. Sąd wyrzucił do śmietnika żądanie, by ten program zdjął, albo umieszczać jakieś oświadczenia, które by chciała TVP – tłumaczył widzom Michał Rachoń.

Nowa nazwa programu Rachonia

Dziś zaprezentowano nowy logotyp programu oraz oprawę graficzną. – Co będzie punktem odniesienia nowej nazwy programu? To, że my w TV Republika biegniemy po informację, szukamy najlepszych ujęć, najlepszych punktów. Jesteśmy sportowcami mediów, skaczemy po bezpańskie piłki, gryziemy trawę i wsadzamy głowę tam, gdzie inni nie wsadzają nogi. Dlatego przegoniliśmy TVN24, bo nam się zwyczajnie chce. W związku z tym, zapraszam państwa na program "#Michał Rachoń". Jedziemy! – powiedział na antenie Michał Rachoń, dyrektor programowy Republiki.

