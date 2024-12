Owsiak będzie miał swoją telewizję? Jest decyzja KRRiT

Jak informuje serwis Wirtualne Media, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła pozytywną decyzję o wpisaniu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym stacji KręciołaTV. Właścicielem kanału jest, całkowicie kontrolowana przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, spółka Złoty Melon. Jak czytamy nowa telewizja ma mieć charakter muzyczno-festiwalowy.

Jerzy Owsiak z własną telewizją? KRRiT daje zielone światło

Wirtualne Media przypominają, że spółka Złoty Melon, która wystosowała wniosek do KRRiT o rejestrację stacji, została powołana, aby wspierać WOŚP. Zajmuje się m.in. optymalizacją kosztów organizacji Owsiaka i pozyskiwaniem dodatkowych przychodów. Do jej zadań należy również pozyskiwanie sponsorów i partnerów WOŚP, dzięki którym fundacja ma środki na organizację dwóch dużych przedsięwzięć, czyli Finału WOŚP oraz festiwalu Pol'and'Rock. Firma prowadzi też Siemashop.pl, który oferuje gadżety, koszulki i wydawnictwa muzyczne związane z organizacją.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie zabrała jeszcze głosu ws. zarejestrowanej stacji. Wirtualne Media podejrzewają, że KręciołaTV ma być kolejnym kanałem FAST, czyli bezpłatną stacją oferowaną w streamingu i utrzymującą się z reklam.

KręciołaTV można obecnie oglądać na platformie YouTube. Kanał ma 473 tys. subskrybentów i opublikował 4 tys. filmów. Można na nim zobaczyć m.in. występy artystów na Pol'and'Rock Festival, ale także treści medyczne takie jak kurs pierwszej pomocy. KręciołaTV pokazuje tez na żywo wystąpienia Jurka Owsiaka dotyczące WOŚP.

"Rejestracja w KRRiT to możliwość poszerzenia zasięgu o serwisy streamingowe z kanałami FAST. Do prowadzenia kanału VOD wystarczy wpis na listę dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie (VOD) KRRiT. Ostatnio regulator informował, że dostawcy takich usług muszą raportować do niego o swoich przychodach" – czytamy na Wirtualnemedia.pl

Czytaj też:

Sylwester TV Republika. Ujawniono gwiazdę imprezyCzytaj też:

Nowy prowadzący program informacyjny TVP. Znana twarz