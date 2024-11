Redaktor naczelny odchodzi z Kanału Zero. "Mówię to bez złośliwości"

Kanał Zero wystartował 1 lutego o godz. 20.00. Za projekt odpowiada Krzysztof Stanowski, założyciel portalu piłkarskiego Weszło, który w ubiegłym roku odszedł z innego projektu na YouTube – Kanału Sportowego. Nowy projekt Stanowskiego cieszy się ogromną popularnością i ma już ponad 1,1 mln subskrybentów. Jakiś czas temu dziennikarz poinformował, że wykupił domenę pod portal internetowy. "Trochę to kosztowało, bo ponad 60 000 złotych, ale udało się kupić domenę zero.pl. No to teraz czas zbudować portal informacyjno-publicystyczny" – napisał na początku kwietnia na X.

Na razie nie ma dokładnej daty startu portalu.

Krzysztof Stanowski zakłada portal

W połowie lipca Stanowski ogłosił, że szuka do nowego serwisu redaktora naczelnego. "Szukam naczelnego. Dyskrecja gwarantowana" – napisał na portalu X i udostępnił link do ogłoszenia o pracę na platformie rocketjobs, która od początku pozostaje głównym partnerem Kanału Zero.

W opisie oferty można było przeczytać, że chodzi o pracę na pełen etat, dla kogoś, kto posiada już doświadczenie managerskie. Stanowski oferował hybrydowy tryb wykonywania obowiązków i solidne wynagrodzenie. W widełkach wskazał kwotę 20 – 40 tys. zł brutto przy dowolnej formie zatrudnienia. "Poszukujemy doświadczonego dziennikarza do zarządzania redakcją nowo powstałego portalu informacyjno-publicystycznego Zero.pl" – napisano w treści ogłoszenia.

Redaktorem naczelnym portalu zero.pl został ostatecznie Piotr Mieśnik, który stanowisko to objął we wrześniu. Wcześniej Mieśnik był dyrektorem wydawniczym Grupy PTWP, a do lutego 2023 roku redaktorem naczelnym Wirtualnej Polski. W 2018 roku pełnił także funkcję naczelnego portalu o2.pl. Związany był również z serwisem Gazeta.pl, magazynem "Logo" czy "Faktem".

Redaktor naczelny już zrezygnował

Jak dowiedział się portal Wirtualne Media, Mieśnik, po niespełna trzech miesiącach, zrezygnował z funkcji pełnionej w Kanale Zero.

– Potwierdzam. Dziś złożyłem pismo wypowiadające umowę – ujawnił w czwartek w rozmowie z serwisem.

– Powodem jest to, i mówię to bez złośliwości, że uważam, iż jedyną osobą, która może być redaktorem naczelnym Kanału Zero, jest jego twórca i twórca sukcesu całego przedsięwzięcia, czyli Krzysztof Stanowski. Dalej z zaciekawieniem będę obserwować ten projekt i kibicować, przede wszystkim, fantastycznej Ekipie ludzi, których poznałem przy Wołoskiej, i którzy budują siłę tej marki – dodał Mieśnik.

