Nowa twarz w Kanale Zero. Pracował wcześniej z Mazurkiem

Kanał Zero wystartował 1 lutego o godz. 20.00. Za projekt odpowiada Krzysztof Stanowski, założyciel m.in. portalu piłkarskiego Weszło. Dziennikarz w ubiegłym roku odszedł z innego projektu na YouTube – Kanału Sportowego.

Nowy projekt Stanowskiego cieszy się ogromną popularnością i ma już ponad 1,3 mln subskrybentów. Jakiś czas temu dziennikarz poinformował, że wykupił też domenę pod portal internetowy. "Trochę to kosztowało, bo ponad 60 000 złotych, ale udało się kupić domenę zero.pl. No to teraz czas zbudować portal informacyjno-publicystyczny" – napisał na początku kwietnia na X.

W projekcie Krzysztofa Stanowskiego swoje miejsce znalazło też kilka gwiazd Telewizji Polskiej, m.in. Tomasz Kammel, Izabella Krzan i Tomasz Wolny. Teraz do Kanału Zero dołączyła nowa twarz.

Igor Zalewski w Kanale Zero

Jako autor materiału z cyklu "Commentary" na Kanale Zero zadebiutował publicysta Igor Zalewski. Dziennikarz znany jest głównie z prasy. W przeszłości tworzył rubrykę felietonową wspólnie z Robertem Mazurkiem.

W swoim debiutanckim materiale na Kanale Zero bierze na tapetę film "Gladiator II" oraz niektóre seriale z platformy Netflix, aby opowiedzieć, jak się mają do rzeczywistych realiów czasów, w których osadzono ich fabułę.

Igor Zalewski pojawił się już wcześniej w Kanale Zero w nieco innej roli. Prawie dwa tygodnie temu był jednym z uczestników quizu, w którym trzeba było przyporządkować wypowiedzi sprzed lat do konkretnych polskich polityków.

Wśród publicystów zewnętrznych, którzy w ramach współpracy z Kanałem Zero przygotowują głównie materiały "Commentary", są: Łukasz Zboralski (zajmuje się tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego) i Tomasz Terlikowski (w tematyce kościelnej). W połowie października współpracę z kanałem zaczął historyk prof. Andrzej Nowak.

Czytaj też:

Kolejny były gwiazdor TVP w Kanale Zero. "Uroczy debiut"Czytaj też:

"Zemsta" Stanowskiego na lewicowej dziennikarce. Ujawnił jej przeszłość