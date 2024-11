Kolejna znana dziennikarka odchodzi z TVN-u. Po 20 latach kończy karierę

W ostatnim czasie stację TVN opuściło wielu znanych dziennikarzy. Większość z nich znalazła swoje miejsce w mediach publicznych. Do TVP odeszła m.in. Sylwia Rosiewicz, która współtworzyła "Rozmowy o końcu świata". Głośno było także o transferze duetu znanego ze "Szkła kontaktowego" – Katarzyny Kasi i Grzegorza Markowskiego. Z kolei we wrześniu na antenie TVP Info zadebiutowała Kamila Rachwalska, przez wiele lat związana z TVN24 BiS i TVN24. Niedawno serwis Wirtualne Media poinformował, że z TVN24 odeszli również: Dagmara Langiewicz, Michał Duszak oraz Jakub Jabłoński, którzy dołączyli do TVP Info.

Teraz media obiegła informacja, że po 20 latach współpracę z TVN-em kończy Agnieszka Cegielska.

Agnieszka Cegielska znika z TVN. Rezygnuje po 20 latach

Jak donosi serwis Wirtualne Media, po 20 latach pracy na antenach TVN, TVN24, a wcześniej też TVN Meteo, Agnieszka Cegielska odchodzi z TVN-u. To jednak nie wszystko. Według ustaleń portalu, dziennikarka w ogóle kończy telewizyjną karierę.

Znana pogodynka trzykrotnie zdobyła Telekamerę "Tele Tygodnia" w kategorii "prezenter pogody". Od kilku lat zajmuje się tematyką związaną ze zdrowym stylem życia i medycyną ajurwedyjską. Jest autorką książek i programu zatytułowanego "Naturalnie od kuchni" dostępnego na YouTubie.

Olga Samsonowicz również pożegnała się ze stacją

W połowie października, w poranku TVN24 "Wstajesz i weekend", ku zaskoczeniu widzów, również Olga Samsonowicz potwierdziła, że jest to jej ostatnie spotkanie z nimi w tym formacie. Szybko okazało się, że dziennikarka nie pojawi się w żadnym innym programie stacji. Wirtualne Media potwierdziły w biurze prasowym stacji, że prezenterka odchodzi z TVN Warner Bros. Discovery.

Olga Samsonowicz zaczęła pracę w TVN24 w listopadzie 2015 roku. Wcześniej współpracowała m.in. z Superstacją, TVP3 Warszawa czy iTV. Przygodę z kanałem informacyjnym zaczynała od roli reporterki, przygotowywała wejścia na żywo. Z czasem awansowała na prezenterkę. Poza serwisami informacyjnymi przy poranku TVN24 "Wstajesz i wiesz" oraz "Wstajesz i weekend" prowadziła m.in. "15 na żywo", "Teleserwis", "Strefę kibica" czy "Sylwester z TVN24".

