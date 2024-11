Znany dziennikarz odchodzi z TVP. "Zmiana planów"

Przypomnijmy, że Jarosław Kulczycki wrócił do nielegalnie przejętej TVP przez obecne władze pod koniec ubiegłego roku. "Panorama" to najważniejszy serwis informacyjny TVP2. Do 19 grudnia ub.r. "Panorama" była nadawana codziennie o godz. 18.00. Jednak 20 grudnia nastąpiło siłowe przejęcie mediów publicznych oraz wyłączono sygnał telewizyjny m.in. TVP Info. Przez następne dni nie wyemitowano również najważniejszych serwisów informacyjnych Telewizji Polskiej – "Wiadomości", "Panoramy" i "Teleexpressu".

Stacja potwierdziła, że dziennikarz rozstaje się z telewizją, a przyczyną są “powody osobiste i zmiana planów zawodowych”. Sam Kulczycki poproszony w tej sprawie o komentarz nie potwierdził ani nie zaprzeczył doniesieniom o rozstaniu z TVP.



Według nieoficjalnych informacji na stanowisku szefa "Panoramy" Kulczyckiego zastąpi Ewa Strzelec, wydawcai programu. Na antenie od nowego roku najpewniej częściej pojawiać się będzie inny prowadzący Piotr Jędrzejek.

"Panorama" w TVP

"Panorama" wróciła na antenę dopiero 10 stycznia. Nowym szefem i jednym z prowadzących "Panoramy" został Jarosław Kulczycki. Od września, po ponad 30 latach nadawania na antenie TVP2, "Panorama" zmieniła antenę i godzinę emisji. Obecnie program ukazuje się w TVP Info o 21.45.

– Naszą ambicją jest, aby w każdym programie – oprócz materiałów czysto newsowych, wydarzeń z kraju i zagranicy, politycznych, społecznych, medycznych, naukowych i kulturalnych, znalazły się także dwa – trzy materiały analityczne, w których będzie więcej wypowiedzi ekspertów – tłumaczył w jednym z wywiadów.

Jarosław Kulczycki – kim jest?

W przeszłości Jarosław Kulczycki już prowadził "Panoramę" w TVP2. Wcześniej przez krótki czas pracował w Polsacie. Dziennikarz prowadził też popularne programy informacyjne i publicystyczne: "Wiadomości", "Poranek Info" czy "Interwencję". Swoją karierę w TVP zaczynał w drugiej połowie lat 90. W styczniu 2016 r. stracił pracę w TVP. Po zwolnieniu z TVP, przez dwa lata współpracował z kanałem Nowa TV, gdzie prowadził program informacyjny. Potem pojawiał się jeszcze na ekranie Superstacji, ale wkrótce zszedł z wizji – zajął się szkoleniami z zakresu wystąpień publicznych i używania języka angielskiego w mediach