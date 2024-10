Była gwiazda TVN wraca do telewizji. Dostała pracę w TVP

W ostatnich miesiącach media donosiły o wielu zmianach personalnych w mediach publicznych. Na początku stycznia portal Plotek ustalił nieoficjalnie, że propozycję pracy w Telewizji Polskiej dostała Anna Kalczyńska. "To wymarzona osoba dla stacji. Bardzo nam zależało na jej pozyskaniu, bo to profesjonalistka i duże nazwisko, które przyciągnie nową widownię przed telewizory" – twierdził informator serwisu z Woronicza.

Sprawę skomentowała również sama Kalczyńska, która przyznała, że w jej życiu zawodowym nadchodzą zmiany. – Wolałabym o tym nie mówić i nic nie komentować. Mam propozycję nowej pracy. Chodzi o projekt telewizyjny, ale jestem zobligowana do milczenia. Na tym etapie nie mogę nic potwierdzić, ale też nie zaprzeczam. To będzie coś, co jest powrotem do moich zainteresowań i uważam, że to dla mnie coś ważnego i wielkiego – przyznała.

Temat jednak ucichł, a w czerwcu dziennikarka dołączyła do redakcji portalu Goniec.pl.

Anna Kalczyńska dołącza do Telewizji Polskiej. Poprowadzi dwa programy

W czwartek portal Wirtualne Media potwierdził, że Anna Kalczyńska dołącza do zespołu TVP World, gdzie pojawi się w dwóch programach. Dziennikarka kończy tym samym współpracę z portalem Goniec.pl. Anna Kalczyńska zadebiutuje na antenie już 4 listopada.

Prezenterka poprowadzi główny serwis informacyjny stacji "World News Tonight". W gronie prowadzących są tam również: Aaron Dahmen, Klaudia Czerwińska, Donald Arleth i Diana Skay. Kalczyńska będzie również gospodynią programu publicystycznego "Face to Face", w którym porozmawia z ekspertami na temat najważniejszych – z punktu widzenia Polski i regionu – wydarzeń międzynarodowych. Format będzie emitowany dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki o godz. 22.40.

Kalczyńska: Trafiłam do doskonałego miejsca

W rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Anna Kalczyńska potwierdziła te doniesienia.

– Wracam do telewizji na 100 proc. Dostałam propozycję, z której trudno nie skorzystać, ponieważ po pierwsze to telewizja, czyli moje macierzyste środowisko, z którego się wywodzę, a po drugie telewizja newsowa, do której z radością wracam – stwierdziła.

– Mam wrażenie, że po poszukiwaniach, które trochę trwały, po rozstaniu z "Dzień Dobry TVN" i z TVN-em, trafiłam do doskonałego miejsca. Właściwie nie wyobrażam sobie lepszego, biorąc pod uwagę moje zainteresowania, czyli politykę zagraniczną, sprawy międzynarodowe, śledzenie dynamicznych zmian w świecie – dodała.

