Nowa twarz w Kanale Zero. To wielkie zaskoczenie

Kanał Zero wystartował 1 lutego o godz. 20.00. Za projekt odpowiada Krzysztof Stanowski, założyciel m.in. portalu piłkarskiego Weszło. Dziennikarz w ubiegłym roku odszedł z innego projektu na YouTube – Kanału Sportowego. Nowy projekt Stanowskiego cieszy się ogromną popularnością i ma już ponad 1,3 mln subskrybentów. Jakiś czas temu dziennikarz poinformował, że wykupił też domenę pod portal internetowy. "Trochę to kosztowało, bo ponad 60 000 złotych, ale udało się kupić domenę zero.pl. No to teraz czas zbudować portal informacyjno-publicystyczny" – napisał na początku kwietnia na X.

Prof. Andrzej Nowak w Kanale Zero. "Witamy na pokładzie!"

Teraz, za pośrednictwem mediów społecznościowych, Krzysztof Stanowski poinformował, że do Kanały Zero dołącza wybitny historyk prof. Andrzej Nowak – kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Jeszcze dzisiaj ma się ukazać pierwszy materiał z jego udziałem.

"Dzisiaj swój pierwszy materiał dla Kanału Zero nakręci profesor Andrzej Nowak. Witamy na pokładzie!" – zapowiedział na platformie X twórca youtubowego projektu.

"Trzecie śniadanie" znika z Kału Zero. Marcin Meller dostanie nowy program

W tym tygodniu widzów Kanału Zero czeka też inna zmiana. W każdą niedzielę o godz. 10.00, można było tam oglądać program "Trzecie Śniadanie". To format publicystyczny prowadzony przez Marcina Mellera. W ostatnią niedzielę prowadzący przekazał widzom, że program nie będzie się już ukazywał w ramach Kanału Zero. Jednocześnie zapowiedział, że od tego tygodnia będzie gospodarzem nowego programu w kanale Stanowskiego, który nadawany będzie na żywo w piątki o 20.00.

"Ruszamy z ostatnim "Trzecim Śniadaniem", bo już niedługo widzimy się na "Kolacjach" w piątki" – przekazano w niedzielę tuż przed rozpoczęciem ostatniego odcinka programu, na oficjalnym koncie Kanału Zero na platformie X.

