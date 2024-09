Były gwiazdor TVP powraca. Dołączył do Kanału Zero

Po grudniowych zmianach w mediach publicznych, znana z TVP Izabella Krzan odnalazła się w Kanale Zero. Kilka dni temu dziennikarka zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcia ze swoim dawnym telewizyjnym partnerem, Tomaszem Kammelem. Internauci zaczęli podejrzewać, że oznacza to powrót znanego prezentera do mediów.

W weekend, w specjalnym odcinku live na kanale Krzysztofa Stanowskiego poinformowano, że były gwiazdor Telewizji Polskiej dołącza do zespołu redakcyjnego i poprowadzi m.in. poranny program.

twitter

Tomasz Kammel w Kanale Zero. Znamy szczegóły

Audycja na żywo zatytułowana "Wielka impreza Kanału Zero" rozpoczęła się w niedzielę o godz. 20.00. Wydarzenie zorganizowano z kilkumiesięcznym opóźnieniem, z okazji miliona subskrypcji. Obecnie kanał ma 1,29 mln subskrybentów. Na wstępie programu widzowie zobaczyli koncert Michała Wiśniewskiego. Po nim w studiu pojawił się były prowadzący "Pytania na śniadanie" w TVP2 – Tomasz Kammel.

Były gwiazdor TVP będzie prowadził poranki "7:00" w Kanale Zero wspólnie z Izabellą Krzan.

– Jestem bardzo dumny, że jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizyjnych przechodzi do Kanału Zero i upgrejduje nas – przekazał Krzysztof Stanowski.

– Trzeba było pożegnać się z TVP. W telewizji zrobiłem już wszystko, wszedłem na szczyt. Jeśli ma być przełom to niech to będzie próba od zera. I dlatego zaczynam od zera w Kanale Zero – przyznał nowy prowadzący. – To ma być program, który stanie się realną konkurencją dla poranków telewizyjnych. Nie mogę doczekać się powrotu do duetu z Izą – dodał Kammel, mówiąc o porannym formacie, który będzie prowadził.

Tomasz Kammel, ma oprócz tego prowadzić w kanale Stanowskiego program wieczorny, do którego będzie zapraszał gości.

W Telewizji Polskiej Tomasz Kammel pracował od 1997 roku. Widzowie znali go z roli prowadzącego takich programów, jak: "Pytanie na śniadanie", "Randka w ciemno", "Teleexpress", "Kawa czy herbata" czy "The Voice of Poland".

Czytaj też:

Wielki powrót byłych gwiazd TVP. Telewizja ujawniła nazwiskaCzytaj też:

Nowe twarze w TV Republika. To dziennikarze znani z TVP