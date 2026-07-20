Przejęcie właściciela TVN wstrzymane. Sąd zablokował fuzję Paramount z Warner Bros. Discovery

Decyzja zapadła po pozwie złożonym przez koalicję 12 stanowych prokuratorów generalnych pod przewodnictwem Kalifornii, którzy domagali się zablokowania transakcji do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd. Pozew może opóźnić lub uniemożliwić realizację planów szefa Paramount Skydance Davida Ellisona. Wartość planowanej transakcji wynosi ok. 110 mld dolarów.

Zarzuty dotyczące konkurencji

Koalicja 12 stanów argumentowała, że dopuszczenie do sfinalizowania transakcji spowodowałoby „nieodwracalne szkody dla konkurencji”. Według prokuratorów połączenie doprowadziłoby do powstania medialnego giganta, który mógłby podnosić ceny w branży filmowej i telewizyjnej oraz ograniczać konkurencję.

W pozwie wskazano również, że po zamknięciu transakcji Paramount mógłby rozpocząć redukcję zatrudnienia oraz wymieniać z Warner Bros. Discovery poufne informacje. Zdaniem autorów pozwu byłyby to działania trudne do odwrócenia, gdyby sąd w późniejszym terminie uznał fuzję za niezgodną z prawem.

Paramount Skydance nie zgadza się z zarzutami. Spółka oświadczyła, że skarga „wypacza ugruntowane zasady prawa antymonopolowego”. Według koncernu opóźnienie transakcji zaszkodzi przede wszystkim pracownikom branży rozrywkowej, która od kilku lat zmaga się z problemami. Firma podtrzymała także wcześniejsze zobowiązania dotyczące utrzymania dwóch odrębnych studiów filmowych, produkcji co najmniej 30 filmów rocznie, zachowania 45-dniowego okna wyłączności dla kin oraz dalszej współpracy z niezależnymi producentami.

Sprzeciw scenarzystów i właścicieli kin

To nie jedyny pozew dotyczący planowanej fuzji. W ubiegłym tygodniu do sądu wystąpił również amerykański związek zawodowy scenarzystów Writers Guild of America (WGA). Organizacja oceniła, że połączenie zaszkodzi scenarzystom filmowym i telewizyjnym w całych Stanach Zjednoczonych.

Przeciwko transakcji protestują także właściciele kin. Ich zdaniem połączenie Warner Bros. z Paramount Pictures może przełożyć się na mniejszą liczbę produkowanych filmów, ograniczenie oferty dla widzów i osłabienie konkurencji na rynku.

Wcześniej pojawiły się sygnały o opóźnieniu

Już na początku lipca Reuters informował, że kilka amerykańskich stanów prowadzi dochodzenie dotyczące zgodności planowanej fuzji z przepisami o ochronie konkurencji. Na czele zespołu stanął prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta. Wówczas wskazywano, że postępowanie może opóźnić finalizację przejęcia. Wątpliwości zgłaszała także Wielka Brytania. Minister kultury Lisa Nandy zapowiedziała możliwość interwencji, wskazując na ryzyko dla pluralizmu i różnorodności właścicielskiej na brytyjskim rynku medialnym.

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