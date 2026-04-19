Do czego, Jarku?

Do twojego stowarzyszenia.

Ale… że jak to?

Normalnie. Wiesz, że bardzo cię cenię. Chcę być w stowarzyszeniu.

No… tak, oczywiście, skoro koniecznie sobie życzysz.

Koniecznie sobie życzę. Dobrze byłoby też zrobić szybko wybory nowego prezesa. Mam zamiar wystartować.

Ale…

Głosowanie oczywiście będzie jawne. Bardzo liczę na twój głos!