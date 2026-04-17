Środa: Trump chory psychicznie. Nawrocki też zdrowy nie jest

Tym razem naukowiec zatrudniona w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii UW podzieliła się swoimi spostrzeżeniami w zakresie kondycji zdrowotnej dwóch nielubianych przez siebie prezydentów – amerykańskiego i polskiego.

"Już chyba nie ma żadnych wątpliwości, że Trump jest chory psychicznie (to ostrzeżenie dla wszystkich narcyzów politycznych: władza rzuca się na mózg i zatrzymuje jego używanie)" – pouczyła profesor.

Środa: Nawrocki też zdrowy nie jest

Przechodząc na poletko lokalne oceniła pod tym kątem Karola Nawrockiego, a nie zabrakło też odniesienia do jednego z dwóch leciwych, aczkolwiek wciąż dominujących na polskiej scenie politycznej liderów partyjnych.

"Nawrocki też zdrowy nie jest a jego zdolności intelektualne (chyba niestety wrodzone) są tak nikłe w przeciwieństwie do mięśniowych i strunowych (cała jego inteligencja idzie we wrzask), że stanowi poważne zagrożenie dla państwa" – czytamy w jej wpisie na Facebooku.

Następne niebezpieczeństwo to w ocenie filozof prezes Prawa i Sprawiedliwości. "Od lat takim zagrożeniem jest zagubiony dziś mentalnie i emocjonalnie staruszek Kaczyński. Wszyscy to widzą i wiedzą, tylko skąd biorą się ci ludzie bez honoru, zdrowego rozsądku i przyzwoitości, którzy służą im, wspierają, bronią i promują, nie pomni zupełnie na dobro wspólnoty?? Przecież nawet karierowiczostwo ma chyba jakieś swoje granice?" – zapytała Środa.

