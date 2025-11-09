Tytus, Romek i A'Tomek powracają. Będą trzy "Zaginione księgi"

Trzy "Zaginione księgi" mają odpowiednio tytuły: "Tytus piratem", "Wyprawa latającą filiżanką" oraz "Porwanie Tytusa". Każda z ksiąg będzie liczyła 48 stron i będzie kosztowała 14,90 zł. Wszystkie będą dostępne od 15 stycznia 2026 roku. Ich autorem jest Henryk Jerzy Chmielewski, nazywany też Papciem Chmielem, legendarny rysownik, wybitny twórca komiksów.

W nowych przygodach Tytus, Romek i A'Tomek odbędą podróż między innymi na Wyspę Bożego Narodzenia, przetestują wannolot i polecą latającą filiżanką do Peru.

"Wiecie, gdzie najlepiej spędzić Boże Narodzenie? Na Wyspie Bożego Narodzenia! Tytus, Romek i A’Tomek byli, sprawdzili i donoszą, że zna­leźli tam mnóstwo ciekawych zajęć. Można tam stawić czoło groźnym bandytom, porozmawiać z ptakiem kiwi, znaleźć tajemniczą rakietę kosmiczną, polować na rekiny, uratować rozbitka, odkryć kopalnię zegarków. A kiedy trafiają na porzucony statek piracki, decyzja jest oczywista – przejąć go i zostać piratami!" – czytamy w opisie I księgi.

"Ledwie Tytus, Romek i A’Tomek zdążyli opuścić Wyspę Bożego Naro­dzenia, a już czeka ich nowa misja! Wygraną w konkursie Latającą Fi­liżanką (bez spodka) wyruszają do Peru, gdzie Tytus poznaje parę lam, gadatliwą papugę, dalekiego kuzyna, ale również… swoją pierwszą miłość! Jakby tego było mało, po powrocie do Polski buduje prototyp słynnego mechanicznego konia Rozalii i przypadkiem zmienia się w liliputa. Cały Tytus!" – brzmi opis II księgi.

"Historia zaczyna się zwyczajnie: Tytus konstruuje wannolot, grzechem więc byłoby go nie wypróbować podczas wspólnej wyprawy. I mimo że pojazd dość szybko gdzieś się zapodziewa, to nie koniec przygód! W jednej z nich Tytus zostaje porwany przez parę kłusowników! Romek i A’Tomek ruszają na pomoc na grzbiecie konia Bucefała, ale Tytus nie czeka bezczynnie. Czy trójka przyjaciół ostatecznie się odnajdzie? Zdradzimy, że tak! Mają przecież w planie kolejne przygody – na zamku, obozie harcerskim… i wiele, wiele innych!" – czytamy w opisie III księgi.

Tytus, Romek i A'Tomek

22 października 1957 roku czasopismo "Świat Młodych" wydrukowało pierwszy numer komiksu "Tytus, Romek i A'tomek". Seria odniosła niebywały sukces, do dzisiaj sprzedano ponad 11 milionów egzemplarzy.

Perypetie trójki bohaterów komiksu opierają się próbie uczłowieczenia niesfornej małpki – Tytusa de Zoo – przez jego ludzkich przyjaciół. Szympans próbuje tego dokonać poprzez wykonywanie najróżniejszych ludzkich czynności, które nie kończą się powodzeniem i prowadzą do zabawnych sytuacji. Komiks często spełniał edukacyjną rolę, zgodnie z hasłem, którym kieruje się jego twórca, Henryk Chmielewski znany również jako Papcio Chmiel – "bawiąc uczy, ucząc bawi".

Pierwotnie przygody Tytusa i jego ludzkich przyjaciół publikowane były jedynie na łamach "Świata Młodych", w którego redakcji pracował Chmielewski. W 1966 roku pojawił się pierwszy tom z cyklu komiksów o Tytusie, Romku i A'tomku. Najnowszy album ukazał się w 2018 roku jako okolicznościowy tom na stulecie odzyskania niepodległości.