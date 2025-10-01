Znany aktor wziął przykład z żony Kirka. Wybaczył zabójcy

Na stronie X napisał, że do podjęcia tej decyzji skłonił go "przejmujący gest" Eriki Kirk, która niedawno oświadczyła przed milionami widzów w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, iż wybacza mordercy jej męża Charliego. Aktor zapewnił, że jej przykład sprawił, iż znalazł w sobie siłę, aby przebaczyć człowiekowi, który pozbawił życia jego ojca, gdy on sam miał 11 lat.

Poruszające wyznanie aktora

"Walczyłem ze sobą ponad 60 lat, aby wybaczyć mężczyźnie, który zabił mego tatę. Dzisiaj powiem te słowa, które zapisałem: «Wybaczam człowiekowi, który zabił mego ojca». Niech pokój będzie z wami" – napisał 25 września Allen. Przywołał w tym kontekście niedawne słowa wdowy po zamordowanym 10 września działaczu chrześcijańskim Charlie Kirku, która przez łzy powiedziała m.in.: "Ten człowiek... ten młody człowiek... wybaczam mu". Aktor oświadczył, że właśnie te słowa głęboko go poruszyły i to pod ich wpływem postanowił po ponad 60 latach przebaczyć temu, kto zabił jego ojca.

To wyznanie artysty, przyznającego się publicznie do wiary w Boga, również wywołało – podobnie jak wypowiedź Eriki Kirk – duży oddźwięk wśród milionów widzów i użytkowników sieci X w USA. Wielu z nich zaczęło zamieszczać na swych stronach społecznościowych podobne wpisy ze słowami przebaczenia wobec tych, którzy sprawili im ból i cierpienia, ale byli też tacy, którzy przyznawali, iż nie znajdują w sobie jeszcze takiej siły, aby zdobyć się na podobne gesty przebaczenia, jak Erika i Tim. Przyznali jednocześnie, że ich przykład wskazuje im drogę do pokoju i spokoju.

Leon XIV: Przebaczenie to bezinteresowny dar

W tym kontekście warto też przypomnieć słowa Leona XIV z audiencji ogólnej 20 września, iż "przebaczenie, którego uczy nas Jezus, nie oczekuje skruchy ze strony tego, kto wyrządził krzywdę, ale jest pierwsze jak bezinteresowny dar, zanim jeszcze zostanie przyjęty. Nie jest zapomnieniem ani słabością, lecz zdolnością do pozostania wolnymi od innych".

Tim Allen (właściwie Timothy Alan Dick) urodził się 13 czerwca 1953 w Denver – stolicy stanu Kolorado jako trzecie z sześciorga dzieci. Gdy miał 11 lat, jego ojciec Gerald M. Dick zginął w wypadku drogowym w wyniku zderzenia z samochodem prowadzonym przez pijanego kierowcę i to on był tym zabójcą, któremu obecnie przebaczył aktor. Tim ma za sobą studia muzyczne i aktorskie. w 1975 rozpoczął karierę zawodową – najpierw jako komik-solista na przedmieściach Detroit, później zaczął występować w filmach, których było ponad 30, m.in. w czterech seriach "Tim Toy", "Święty Mikołaj" (1 i 2), jak również zagrał w 10 serialach telewizyjnych, był też reżyserem i scenarzystą oraz producentem kilku filmów. Aktor kilkakrotnie przyznawał publicznie, że jest chrześcijaninem.

