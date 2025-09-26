TV Republika idzie za ciosem. Chce zorganizować najważniejszą imprezę roku

W ubiegłym toku stacja Tomasza Sakiewicza pierwszy raz transmitowała zabawę sylwestrową, którą zorganizowano w Chełmie. Imprezę pt. "Wystrzałowy sylwester na Lubelszczyźnie" pop

prowadzili m.in. Anna Popek i Rafał Patyra. Na scenie pojawiły się głównie gwiazdy disco polo, wśród nich zespoły Bayer Full, Weekend, Piękni i Młodzi czy MIG. Byli też zagraniczni goście: Boney M., Capitan Jack i Bad Boys Blue.

TV Republika zajęła wtedy ostatnie miejsce w zestawieniu stacji transmitujących sylwestrowe imprezy. Według danych Nielsen Media oglądało w telewizji 1,34 mln widzów. "Sylwester z Dwójką" na Stadionie Śląskim w Chorzowie, transmitowany w TVP 2, oglądało średnio 2,2 mln widzów, a polsatowską "Sylwestrową moc przebojów" na rynku w Toruniu 3,7 mln widzów.

"Niemal pewne"

Prawicowa telewizja nie poddaje się. W rozmowie z Plejadą jeden z pracowników zdradza, gdzie planowany jest tegoroczny Sylwester. – Ubiegłoroczny Sylwester w Chełmie przeszedł najśmielsze oczekiwania Sakiewicza, nic więc dziwnego, że myśli o ponownym zorganizowaniu imprezy w tym mieście. Rzeczywiście władze Chełma skontaktowały się z prezesem w tej sprawie, co tylko ułatwiło podjęcie decyzji. Jeszcze głośno nikt o tym nie mówi, bo ważne są też sprawy finansowe, a z tym w stacji bywa różnie. Ale jest to niemal pewne, że sylwester odbędzie się w Chełmie – ujawnił.

Z kolei Radio ZET podało, że impreza sylwestrowa w Chełmie ma odbyć się na Placu Łuczkowskiego. Prezydent miasta Jakub Banaszek miał zarezerwować na nią 800 tys. zł, czyli o 200 tys. zł więcej niż w ub.r. Pieniądze nie popłyną bezpośrednio do TV Republika, a będą przeznaczone na budowę sceny, wynagrodzenia artystów i inne wydatki organizacyjne. Organizacja tak dużej imprezy plenerowej, transmitowanej na antenie ogólnopolskiej telewizji, to dla miasta duża promocja.

