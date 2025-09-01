Była rzeczniczką Nawrockiego. Emilia Wierzbicki ma nową pracę

Swoją nową pracą Emilia Wierzbicki pochwaliła się w poniedziałek za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Była rzeczniczka Nawrockiego dołącza do telewizji wPolsce24

"Czas na nowy rozdział. Z radością i nową energią dołączam do zespołu wPolsce24 – najszybciej rozwijającej się stacji informacyjnej w Polsce" – napisała na platformie X.

Z zapowiedzi Wierzbicki wynika, że od połowy września poprowadzi w tej stacji nowy, popołudniowy program, o którym, jak poinformowała, więcej informacji pojawi się wkrótce.

"Dziękuję za zaufanie. Do zobaczenia na antenie!" – dodała. Dziękowania popłynęły również do Marzeny Kawy i Adama Gizy za "super miłe przywitanie na pokładzie".

Kim jest Emilia Wierzbicki?

Przypomnijmy, że Emilia Wierzbicki od grudnia ubiegłego roku aż do zakończenia kampanii wyborczej pełniła funkcję rzeczniczki prasowej ówczesnego kandydata na prezydenta, obecnie prezydenta, Karola Nawrockiego. Wcześniej była związana z Telewizją Republika. Od 2016 r. prowadziła w tej stacji rozmaite programy, między innymi "Gwiazdy w Republice" oraz "Poza Polityką". Przed odejściem była gospodynią porannych formatów "Wstajemy" oraz "Express Republiki".

O swoich planach powrotu do mediów Wierzbicki informowała w rozmowie z mediami już na początku sierpnia. Za mną wspaniała kampania, która była niezwykle intensywnym czasem. Potem wyjechałam na zasłużony urlop z rodziną, a już wkrótce wracam do pracy w mediach – mówiła Plejadzie, zapowiadając, co uczyniła, że o szczegółach poinformuje za pośrednictwem mediów społecznościowych.

– Z panem prezydentem pozostajemy w przyjacielskich i pełnych szacunku relacjach – podsumowała wówczas.

