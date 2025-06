Emerytura prezydenta. Tyle dostanie Andrzej Duda

W marcu pojawiły się głosy, że po tym, jak kadencja prezydenta Andrzeja Dudy dobiegnie końca, być może będzie nawet ubiegał się o funkcję szefa rządu. Powyższy scenariusz przedstawił Marcin Fijołek w podcaście "Polityczny WF" na portalu Interia.pl. – Mówiło się o Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, o tym, że Amerykanie gdzieś się uśmiechną i załatwią pracę w Organizacji Narodów Zjednoczonych, że będzie za chwilę składał CV do różnych instytucji. Prezydent mówił publicznie 1 marca, że na niego zawsze będzie można liczyć, a na emeryturę się nie wybiera – podkreślił dziennikarz. Fijołek ujawnił, że w Pałacu Prezydenckim usłyszał "z bardzo dobrego źródła", że Duda "coraz wyraźniej i mocniej wysyła sygnały, iż od września-października nie zamierza opuścić polskiej polityki".

Z kolei sam Andrzej Duda, pytany o swoją przyszłość w Kanale Zero, przyznał, że po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego, ma do zrealizowania dwa prozaiczne marzenia. Pierwsze z nich jest takie, by pójść w góry, samemu i "żeby nikt nie patrzył". Drugie, żeby w końcu ponownie samodzielnie poprowadzić samochód.

Emerytura prezydenta Andrzeja Dudy. Wiadomo, ile wyniesie

Choć prezydent Andrzej Duda podobno nie wybiera się od razu na polityczną emeryturę, to już wiadomo, na jaką kwotę z ZUS może liczyć w niedalekiej przyszłości.

Jak informuje dziennik "Fakt", jego zarobki wynoszą obecnie ok. 26,5 tys. zł brutto. W 2025 r. miesięczne wynagrodzenie prezydenta RP to kwota 18 255,30 zł brutto. Według wyliczeń tabloidu Andrzej Duda może liczyć na 75 proc. kwoty wynagrodzenia zasadniczego, co oznacza, że jego emerytura będzie wynosić około 11 240 złotych miesięcznie "na rękę".

– Nie są to, powiedzmy, bardzo wygórowane pieniądze, biorąc pod uwagę odpowiedzialność, jaką trzeba było ponosić przez te lata sprawowania prezydentury i na to, że pobiera to świadczenie w tej chwili trzech ludzi w Polsce – mówił o swoim świadczeniu Andrzej Duda w Kanale Zero.

Oprócz emerytury, byłemu prezydentowi przysługuje m.in.: ochrona SOP, korzystanie z państwowej limuzyny i dodatek w wysokości 12 tys. zł miesięcznie na utrzymanie biura.

