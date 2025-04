"Nie miałam szans". Wieniawa walczyła o rolę Łęckiej

Telewizja Polska i Gigant Films prowadzą prace nad nową ekranizacją powieści Bolesława Prusa "Lalka". Niedawno podano do wiadomości publicznej, kto wcieli się w główne role. Marcin Dorociński zagra Stanisława Wokulskiego, a Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska (znana m.in. z roli Jagny w "Chłopach"). Zdjęcia rozpoczną się w sierpniu. Powstanie kinowy film oraz serial, który będzie pełną wersją produkcji.

Okazuje się, że nie jest to jedyna nowa wersja filmowa lektury, którą będziemy mogli wkrótce oglądać. Wcześniej, w czerwcu, rozpoczną się zdjęcia do "Lalki" Netflixa. W tym przypadku obsada nie jest jeszcze znana.

Wieniawa odprawiona z kwitkiem

Dobór aktorów do "Lalki" produkowanej przez TVP budził ogromne zainteresowanie. Internautów i fanów kina szczególnie interesowało to, kogo zobaczymy w roli Łęckiej. W przeszłości były to Beata Tyszkiewicz w filmie Wojciecha Jerzego Hasa (1968) oraz Małgorzata Braunek w serialu Ryszarda Bera (1977).

O udział w projekcie walczyła aktorka młodego pokolenia, Julia Wieniawa. Gwiazda opowiedziała o tym w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Wieniawa wyznała, że do rywalizacji namawiała ją Krystyna Demska, żona Daniela Olbrychskiego.

– Zadzwoniła do mnie jego żona. "Juleczko, muszę ci powiedzieć, że widziałam, że wychodzi "Lalka" i uważam, że ty byłabyś perfekcyjną Izabelą Łęcką. Musisz zrobić wszystko, żeby dostać się na casting" – relacjonowała aktorka.

Julia Wieniawa zaczęła walczyć o rolę. Umówiła się na spotkanie, jednak usłyszała na nim, że na rolę Łęckiej nie ma już szans – Zdobyłam kontakt do producenta, umówiłam się z nim i z moją mamą. Powiedział: "wiem, po co przyszłyście, ale od półtora roku mamy już Łęcką obsadzoną". Nie miałam szans, ale bardzo gratuluję Kamili i myślę, że zrobi to dobrze, bo jest bardzo zdolną dziewczyną – podsumowała aktorka.

