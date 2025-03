TVN straszy wojną z Rosją? Chajzer oburzony

Filip Chajzer, w przeszłości przez lata związany ze stacją TVN, a obecnie influencer i posiadacz budki z kebabem, w ostrych słowach zrecenzował główny serwis informacyjny jego byłej stacji. Prezenter twierdzi, że przekaz "Faktów" sprawia wrażenie, jakoby wojna z Rosją miała wybuchnąć już za chwilę.

"Nie mam pojęcia, czy Rosja chce zaatakować Polskę. Nie mam też pojęcia, po jakiego grzyba miałaby to robić. Po obejrzeniu 'Faktów' w TVN odniosłem jednak wrażenie, że może się to stać mniej więcej pojutrze. No góra za tydzień" – przekazał na Intaramie.

"Słowo 'wojna' odmienione zostało przez wszystkie przypadki. Obrazek za obrazkiem – sprzęt wojskowy, wybuchy, fabryki amunicji, mobilizacja, poligon, karabiny, śmierć" – napisał Filip Chajzer na Instagramie. Celebryta reporterów TVN o jednostronny przekaz i manipulację emocjami widzów. Według niego, informacje o wojnie są prezentowane w sposób, który ma wzbudzać lęk i poczucie zagrożenia.

Wojna jak pandemia

"Między obrazkami rychłego konfliktu zbrojnego usłyszałem od reportera TVN, że musimy być solidarni z walczącą Ukrainą i po to te armaty oraz inne samoloty i helikoptery, które teraz trzeba produkować za pierdyliony naszych pieniędzy" – stwierdza. Dalej Filip Chajzer pdkreśla, że sposób narracji "Faktów" przypomina mu "metody" stosowane w czasie pandemii. Twierdzi, że media budują atmosferę strachu i kreują jednostronny przekaz, który ma wymusić konkretne reakcje społeczne.

"Mam rozum i kumam, że szyją strach na kształt COVID-19. Metodologia jest identyczna. Obrazki grozy, przejęci reporterzy i jeden nurt przekazu. Wszyscy umrą. No, chyba że wydamy na coś obrzydliwą ilość siana. Pytanie tylko, jaki procent widzów swój rozum ma, a ilu bierze ten szajs bezkrytycznie…" – zakończył Filip Chajzer.

