Młodzi wykształceni demaskują układ Trumpa z PiS

Jak głosi stare chińskie przysłowie: Uważaj, czego sobie życzysz. No i teraz nawet kilkadziesiąt tysięcy Polaków może być deportowanych z USA do tego kraju.

Dla USA to of kors jest dobrze, iż będzie miało mniej Polaków, dla nas natomiast jest to wiadomość gorsza, iż jak wiadomo, Polonia amerykańska to społeczność raczej tradycyjna i konserwatywna, która lubi nosić góralskie ubrania, czci Puławskiego (tego od Puławskiej w Warszawie) i Kościuszkę i mimo że tak strasznie tęskni za tym krajem, to z jakiegoś powodu do niego nie wraca. No, ale teraz wróci.