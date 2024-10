Roksana Węgiel w szpitalu. Piosenkarka odwołuje trasę koncertową

O nagłej zmianie planów Roxie poinformował w obszernym oświadczeniu, opublikowanym w sobotę w mediach społecznościowych. Jak sama przyznała, nie sądziła, że dojdzie do takiej sytuacji.

Roxie trafiła do szpitala. Wyznała jaką usłyszała diagnozę

"Chciałam zostawić to dla siebie, nie wypowiadać się na temat zdrowia, jednak sytuacja w, której się znalazłam przez nadmiar wysiłku mnie do tego zmusza, może ma to być pewnego rodzaju świadectwo/ przestroga dla osób, które również zmagają się z cukrzycą..." – zaczęła swój wpis na Instagramie.

19-latka przyznała, iż o tym, że choruje na cukrzyce pierwszego stopnia dowiedziała się przed kilkoma miesiącami. Diagnozę jednak zbagatelizowała, nie chciała aby choroba miała wpływ na jej działania.

"[...] z biegiem czasu sytuacja się pogorszyła, zaczęły się diametralne skoki cukru przez co moje samopoczucie znacznie się pogarszało aż wczoraj po mini koncercie zasłabłam i trafiłam do szpitala..." – wyznała.

Trasa koncertowa odwołana. Roksana Węgiel: Jest mi tak przykro!

Z informacji przekazanej przez młodą gwiazdę wynika, że w związku z pogorszeniem stanu zdrowia zmuszona jest wyłączyć się na miesiąc z aktywności fizycznej. To zaś wiąże się z fatalną informacją dla jej fanów. Roxie musiała bowiem odwołać zaplanowane na najbliższy czas koncerty. "Odliczałam dni do Trasy Break Tour, niestety nie będzie mi dane zagrać jej teraz... Jest mi tak przykro!" – napisała.

"Jestem zła na tą sytuację z drugiej strony czuję się bezsilna, zdrowie jest najważniejsze i błagam Was nie bagatelizujcie go, badajcie się regularnie, ta sytuacja sprawiła, że zrozumiałam powagę tego co się wydarzyło i chcę, żeby Wam też dała do myślenia. Uważam, że nic nie dzieje się bez powodu, nie mniej jednak teraz potrzebuje odpoczynku, więc znikam na jakiś czas realizując tylko działania, które nie obciążą mnie fizycznie. Trzymajcie się" – zakończyła swoje oświadczenie Roksana Węgiel.

