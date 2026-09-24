Syn znanej modelki znaleziony martwy w ośrodku. Nowe informacje

Śmierć Presleya Gerbera wstrząsnęła rodziną Cindy Crawford i światem mody. 27-letni model, syn jednej z najsłynniejszych supermodelek na świecie i biznesmena Rande'a Gerbera, zmarł 20 września w ośrodku w Santa Monica. Teraz pojawiły się nowe informacje dotyczące ostatnich godzin jego życia oraz okoliczności, w jakich został znaleziony.

Presley Gerber znaleziony martwy w ośrodku. Nowe informacje

Jak wynika z najnowszych doniesień, Presley Gerber został znaleziony w niedzielny poranek w sypialni ośrodka Resolutions Living w Santa Monica. Do placówki trafił zaledwie dzień wcześniej. Według informacji przekazywanych przez media ciało 27-latka znajdowało się w pobliżu łóżka, a nie na nim.

Wcześniej służby otrzymały zgłoszenia dotyczące możliwego przedawkowania oraz zatrzymania akcji serca. Policjanci pojawili się na miejscu około godz. 9.35, a ratownicy stwierdzili zgon młodego mężczyzny o 9.45. Policja prowadzi sprawę jako podejrzenie przedawkowania, ale zaznacza, że na obecnym etapie nie ma dowodów wskazujących na udział osób trzecich.

Według źródeł cytowanych przez TMZ osoby z otoczenia modela miały zauważyć, że po przyjeździe do ośrodka nie wyglądał na trzeźwego. Informacje te nie przesądzają jednak o przyczynie jego śmierci.

Autopsja już się odbyła. Na wyniki trzeba poczekać

Sekcja zwłok 27-latka została przeprowadzona, ale lekarz sądowy nie podał jeszcze oficjalnej przyczyny ani sposobu zgonu. Konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań toksykologicznych, których wyniki mogą być znane dopiero za kilka tygodni lub miesięcy.

Wśród dotychczasowych ustaleń pojawiła się również informacja, że fentanyl nie został jak dotąd wskazany w toku prowadzonego postępowania. Ostateczne słowo w tej kwestii będą miały jednak wyniki badań toksykologicznych.

Śledczy próbują również ustalić, skąd mogły pochodzić substancje, których użycie jest obecnie przedmiotem postępowania. Losy śledztwa pozostają jednak na wczesnym etapie.

Syn Cindy Crawford miał osobistego trenera trzeźwości

W ostatnich miesiącach życia Presley Gerber korzystał ze wsparcia tzw. trenera trzeźwości. Według doniesień miał on zapewniać modelowi całodobową pomoc i towarzyszyć mu podczas podróży. Nie wiadomo, czy był z Presleyem również w weekend, kiedy doszło do jego śmierci.

Gerber w przeszłości publicznie mówił o swoich problemach związanych ze zdrowiem psychicznym i używaniem substancji. Był również zaangażowany w działania mające zachęcać do otwartego rozmawiania o zdrowiu psychicznym.

Presley Gerber, podobnie jak jego matka i siostra, pracował jako model. Współpracował m.in. z Calvinem Kleinem i Dolce & Gabbana. Jego śmierć w wieku zaledwie 27 lat wywołała ogromne poruszenie w świecie mody i show-biznesu.

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