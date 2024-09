"Robię wszystko, co mogę, by wygrać z rakiem". Poruszające nagranie księżnej Kate

22 marca księżna Kate postanowiła przeciąć piętrzące się spekulacje i plotki na temat powodów jej długiej nieobecności i wydała oświadczenie w mediach społecznościowych. Żona księcia Williama poinformował w nim, że zdiagnozowano u niej nowotwór. Nie ujawniono jednak do tej pory, z jakim rakiem zmaga się Kate Middleton. Wiadomo z kolei, że poddała się chemioterapii.

Po kilku miesiącach milczenia, w czerwcu, księżna Kate wydała kolejne oświadczenie, w którym poinformowała o swoim stanie zdrowia, podziękowała za wsparcie i zdradziła, jak przebiega jej leczenie. Zaraz po komunikacie, Brytyjczycy po raz pierwszy od wielu miesięcy mogli zobaczyć księżną Kate podczas King's Trooping the Color. Publiczne pojawienie się żony księcia Williama w wielu osobach rozbudziło nadzieję, że na dobre wróci ona do publicznych wystąpień.

Stan zdrowia księżnej Kate. Kolejne oświadczenie

Teraz księżna zdecydowała się na kolejne wyznanie dotyczące jej zdrowia. W mediach społecznościowych książęcej pary pojawiło się poruszające nagranie, na którym widać chwile, które Kate i William spędzają ze swoimi dziećmi na łonie natury. W tle słychać głos żony następcy tronu. Opowiada o swojej walce z chorobą, która, pomimo zakończonej chemioterapii, wciąż trwa.

"Robię wszystko, co mogę, by wygrać z rakiem. Na tym się teraz skupiam. Mimo że zakończyłam chemioterapię, moja droga do zdrowia jest długa i muszę ją kontynuować każdego dnia" – słyszymy w specjalnym materiale nakręconym przez Willa Warra.

Księżna Kate o walce z rakiem: Niesamowicie ciężki czas

"Ostatnie dziewięć miesięcy było dla nas jako rodziny niesamowicie ciężkie. Życie, jakie znasz, może się zmienić w jednej chwili, a my musieliśmy znaleźć sposób, aby poruszać się po wzburzonych wodach i nieznanej drodze. Podróż z rakiem jest złożona, straszna i nieprzewidywalna dla wszystkich, zwłaszcza dla najbliższych" – opowiada księżna Kate na nagraniu.

"Ten czas przede wszystkim przypomniał mi i Williamowi o refleksji i wdzięczności za proste, ale ważne rzeczy w życiu, które tak wielu z nas często uważa za pewnik. Po prostu kochania i bycia kochanym" – dodaje.

Żona księcia Williama zaznacza również, że "nie może się doczekać powrotu do pracy i podjęcia kilku kolejnych publicznych zobowiązań w najbliższych miesiącach".

"William i ja jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie, które otrzymaliśmy. Czerpaliśmy ogromną siłę od wszystkich, którzy pomagają nam w tym czasie" – podkreśla.

