"Czuję ich tęsknotę". Pierwsze takie odznaczenie w historii
Udostępnij2 Skomentuj
Muzyka

"Czuję ich tęsknotę". Pierwsze takie odznaczenie w historii

Dodano: 
Raper Quebonafide
Raper Quebonafide Źródło: YouTube / Kanał Zero
Raper Quebonafide, czyli Kuba Grabowski, został odznaczony brązowym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Wyróżnienie wręczyła mu minister kultury Marta Cienkowska. Muzyk podczas uroczystości nie krył wzruszenia. Jednocześnie odniósł się do swojej przyszłości i zasugerował, że jego kontakt z fanami może jeszcze powrócić.

– Jestem wzruszony, nie ukrywam, pani minister. Chciałbym wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do moich wszystkich odbiorców. Czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że komunikacja za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. Piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować ten medal mojej mamie i wysłać dużo miłości całej mojej rodzinie – powiedział Quebonafide, odbierając wyróżnienie.

Quebonafide z medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

Medal został wręczony podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Wydarzenie już po raz ósmy przygotowała Fundacja Empowe Poland. Z tej okazji stacje radiowe szczególnie mocno stawiają na polski repertuar, a bileterie, sklepy i muzea przygotowują promocje związane z rodzimą muzyką.

Quebonafide został pierwszym przedstawicielem hip-hopu, który otrzymał medal podczas obchodów Dnia Polskiej Muzyki. Nie był jednak jedynym artystą uhonorowanym tego dnia.

Srebrne Medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" trafiły do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej. Złotymi medalami wyróżniono natomiast liderów Lady Pank – Janusza Panasewicza i Janusza Borysewicza. Ten drugi będzie już 7 października jednym z bohaterów filmu Netfliksa "Mniej obcy". Produkcja powstała na podstawie jego biografii i wspomnień.

Ostatni album rapera

Ostatni album Quebonafide, "Północ/Południe" był najlepiej sprzedającą się płytą w Polsce w 2025 roku. Artysta promował go między innymi dwoma wyprzedanymi koncertami na PGE Narodowym pod koniec czerwca 2025 roku. Powstała również filmowa produkcja o budżecie 5,5 mln zł, która trafiła do oferty VOD.

Skala sprzedaży fizycznych wydań "Północ/Południe" była na tyle duża, że Quebonafide zwyciężył w łącznej kategorii obejmującej płyty CD, winyle i streaming. Stało się tak mimo tego, że w pierwszej połowie 2025 roku ponad 80 proc. sprzedaży muzyki w Polsce przypadało na streaming, a sam album w zestawieniu sprzedaży streamingowej znalazł się dopiero tuż za pierwszą setką.

Quebonafide zapisał się też w historii polskiej muzyki jako pierwszy rodzimy artysta, który wyprzedał dwa następujące po sobie koncerty na PGE Narodowym.

Połączył muzykę z teatrem i kinem

Kariera Quebonafide od lat wykracza poza tradycyjne ramy hip-hopu. Artysta konsekwentnie eksperymentował z formą, wykorzystując alter ego, teledyski, rozbudowane koncertowe widowiska i elementy performansu.

Do współpracy przy jednym ze swoich koncertów zaprosił Grzegorza Jarzynę, jedną z najważniejszych postaci polskiego teatru. Z kolei widowiska na PGE Narodowym reżyserowała Katarzyna Minkowska. Quebonafide rozpoczął współpracę z nią jeszcze przed tym, jak w styczniu 2026 roku otrzymała Paszport Polityki. W projekcie pojawiła się także aktorka Martyna Byczkowska, prywatnie partnerka rapera.

"Pożegnanie"

Swoje zapowiadane pożegnanie Quebonafide rozpoczął od płatnego projektu pay-per-view "Północ/Południe". Dostęp kosztował 99 zł, a cała produkcja pochłonęła 5,5 mln zł. Projekt powstawał przez kilka lat.

Jednym z najważniejszych tematów produkcji stało się życie rapera z chorobą afektywną dwubiegunową. W filmie znalazła się między innymi scena wizyty u psychoterapeuty oraz bardzo osobiste materiały dotyczące życia artysty.

Produkcja łączyła przy tym bardzo różne stylistyki. Nie zabrakło choćby harcerskiego śpiewania przy ognisku, a także gościnnego udziału Roberta Lewandowskiego. Quebonafide zaprosił również przedstawicieli świata filmu i teatru. Jedną z kompozycji wykonał z Martyną Byczkowską, a w projekcie pojawili się także Katarzyna Figura i Andrzej Grabowski.

Wśród artystycznych nawiązań znalazła się między innymi inscenizacja "Ostatniej wieczerzy" Leonarda da Vinci. Muzycznie "'Północ/Południe" również trudno zamknąć w jednej kategorii – album łączy m.in. retro kabaret, elektronikę i free jazz. Wśród zaproszonych artystów znaleźli się Mata, Jakub Józef Orliński, Sobel, The Casino i Tommy Cash.

Czytaj też:
Szczepan Twardoch z Nagrodą Nike. "Najważniejsza powieść, jaką napisałem" Czytaj też:
U Tomasza Kammela zdiagnozowano złośliwy nowotwór. "Rak się nie zastanawia"

Opracowała: Małgorzata Puzyr
Źródło: DoRzeczy.pl