"Czuję ich tęsknotę". Pierwsze takie odznaczenie w historii

Wyróżnienie wręczyła mu minister kultury Marta Cienkowska. Muzyk podczas uroczystości nie krył wzruszenia. Jednocześnie odniósł się do swojej przyszłości i zasugerował, że jego kontakt z fanami może jeszcze powrócić.

– Jestem wzruszony, nie ukrywam, pani minister. Chciałbym wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do moich wszystkich odbiorców. Czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że komunikacja za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. Piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować ten medal mojej mamie i wysłać dużo miłości całej mojej rodzinie – powiedział Quebonafide, odbierając wyróżnienie.

Quebonafide z medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

Medal został wręczony podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Wydarzenie już po raz ósmy przygotowała Fundacja Empowe Poland. Z tej okazji stacje radiowe szczególnie mocno stawiają na polski repertuar, a bileterie, sklepy i muzea przygotowują promocje związane z rodzimą muzyką.

Quebonafide został pierwszym przedstawicielem hip-hopu, który otrzymał medal podczas obchodów Dnia Polskiej Muzyki. Nie był jednak jedynym artystą uhonorowanym tego dnia.

Srebrne Medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" trafiły do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej. Złotymi medalami wyróżniono natomiast liderów Lady Pank – Janusza Panasewicza i Janusza Borysewicza. Ten drugi będzie już 7 października jednym z bohaterów filmu Netfliksa "Mniej obcy". Produkcja powstała na podstawie jego biografii i wspomnień.

Ostatni album rapera

Ostatni album Quebonafide, "Północ/Południe" był najlepiej sprzedającą się płytą w Polsce w 2025 roku. Artysta promował go między innymi dwoma wyprzedanymi koncertami na PGE Narodowym pod koniec czerwca 2025 roku. Powstała również filmowa produkcja o budżecie 5,5 mln zł, która trafiła do oferty VOD.

Skala sprzedaży fizycznych wydań "Północ/Południe" była na tyle duża, że Quebonafide zwyciężył w łącznej kategorii obejmującej płyty CD, winyle i streaming. Stało się tak mimo tego, że w pierwszej połowie 2025 roku ponad 80 proc. sprzedaży muzyki w Polsce przypadało na streaming, a sam album w zestawieniu sprzedaży streamingowej znalazł się dopiero tuż za pierwszą setką.

Quebonafide zapisał się też w historii polskiej muzyki jako pierwszy rodzimy artysta, który wyprzedał dwa następujące po sobie koncerty na PGE Narodowym.

Połączył muzykę z teatrem i kinem

Kariera Quebonafide od lat wykracza poza tradycyjne ramy hip-hopu. Artysta konsekwentnie eksperymentował z formą, wykorzystując alter ego, teledyski, rozbudowane koncertowe widowiska i elementy performansu.

Do współpracy przy jednym ze swoich koncertów zaprosił Grzegorza Jarzynę, jedną z najważniejszych postaci polskiego teatru. Z kolei widowiska na PGE Narodowym reżyserowała Katarzyna Minkowska. Quebonafide rozpoczął współpracę z nią jeszcze przed tym, jak w styczniu 2026 roku otrzymała Paszport Polityki. W projekcie pojawiła się także aktorka Martyna Byczkowska, prywatnie partnerka rapera.

"Pożegnanie"

Swoje zapowiadane pożegnanie Quebonafide rozpoczął od płatnego projektu pay-per-view "Północ/Południe". Dostęp kosztował 99 zł, a cała produkcja pochłonęła 5,5 mln zł. Projekt powstawał przez kilka lat.

Jednym z najważniejszych tematów produkcji stało się życie rapera z chorobą afektywną dwubiegunową. W filmie znalazła się między innymi scena wizyty u psychoterapeuty oraz bardzo osobiste materiały dotyczące życia artysty.

Produkcja łączyła przy tym bardzo różne stylistyki. Nie zabrakło choćby harcerskiego śpiewania przy ognisku, a także gościnnego udziału Roberta Lewandowskiego. Quebonafide zaprosił również przedstawicieli świata filmu i teatru. Jedną z kompozycji wykonał z Martyną Byczkowską, a w projekcie pojawili się także Katarzyna Figura i Andrzej Grabowski.

Wśród artystycznych nawiązań znalazła się między innymi inscenizacja "Ostatniej wieczerzy" Leonarda da Vinci. Muzycznie "'Północ/Południe" również trudno zamknąć w jednej kategorii – album łączy m.in. retro kabaret, elektronikę i free jazz. Wśród zaproszonych artystów znaleźli się Mata, Jakub Józef Orliński, Sobel, The Casino i Tommy Cash.

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