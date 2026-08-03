Światowa gwiazda zawiesza karierę. Zaskakujące oświadczenie

Ariana Grande zamierza na pewien czas zniknąć z życia publicznego. Po zakończeniu trasy Eternal Sunshine Tour artystka planuje ograniczyć wystąpienia medialne i zrobić sobie dłuższą przerwę od pracy. Informację potwierdził jej rzecznik w oficjalnym oświadczeniu przekazanym magazynowi "People". Decyzja pojawia się w czasie, gdy od miesięcy w sieci trwa dyskusja na temat wyglądu i stanu zdrowia gwiazdy.

Ariana Grande wycofuje się z życia publicznego. Rzecznik wydał oficjalne oświadczenie

Odnosząca ogromne sukcesy, 33-letnia piosenkarka i aktorka postanowiła zwolnić tempo. Jak wynika z przekazanych informacji, po ostatnim koncercie trasy, zaplanowanym na 1 września w Londynie, Ariana Grande zamierza wycofać się z aktywności publicznej i skupić na odpoczynku.

Konsekwencją tej decyzji jest również rezygnacja z udziału w prestiżowej produkcji "Sunday in the Park with George" Stephena Sondheima. Wokalistka miała wystąpić w głównej roli na londyńskim West Endzie u boku Jonathana Baileya, z którym współpracowała przy filmie "Wicked". Producenci spektaklu potwierdzili jej odejście z projektu i zadeklarowali pełne wsparcie dla artystki.

Oficjalnie powodem przerwy jest potrzeba odpoczynku od intensywnej obecności w mediach. Jednocześnie zagraniczne media zwracają uwagę, że decyzja zbiegła się z kolejną falą komentarzy dotyczącą wyglądu piosenkarki.

Po premierze teledysku do utworu "Petal", który ukazał się 31 lipca, w mediach społecznościowych ponownie pojawiły się liczne wpisy internautów odnoszące się do sylwetki Ariany Grande. W przeszłości artystka wielokrotnie apelowała, by nie komentować jej wyglądu, podkreślając, że tego typu oceny mogą być krzywdzące i niebezpieczne.

Rzecznik wokalistki wyjaśnił w rozmowie z magazynem "People", że decyzja o przerwie została podjęta z myślą o jej dobrostanie.

"Ariana wycofa się z życia publicznego, gdy tylko 1 września w Londynie zakończy swoją trasę koncertową Eternal Sunshine Tour. Ta trasa była dla niej pięknym doświadczeniem, kocha swoich fanów, ale teraz wyczekuje zakończenia występów w zdrowiu i szczęściu. Następnie uda się na w pełni zasłużoną przerwę od pracy publicznej i wystąpień medialnych, które doprowadziły do niekończącej się, nieustannej oceny społecznej" – przekazał rzecznik artystki.

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