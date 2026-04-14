Pożegnanie Jacka Magiery. Znamy szczegóły pogrzebu

W piątek 10 kwietnia Polskę obiegła szokująca wiadomość o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera piłkarskiej reprezentacji Polski, a w przeszłości szkoleniowca m.in. Legii Warszawa i Śląska Wrocław. "Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie" – przekazał PZPN.

Jak dowiedziało się Radio Wrocław, 49-letni Jacek Magiera zasłabł w piątek rano podczas treningu biegowego w Parku Grabiszyńskim we Wrocławiu. Został przewieziony do Wojskowego Szpitala Klinicznego, gdzie zmarł. – Na ten moment wszystko wskazuje na to, że doszło do tragedii z przyczyn naturalnych. Na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich – powiedział "Faktowi" Wojciech Jabłoński, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu.

Pożegnanie śp. Jacka Magiery

W poniedziałek 13 kwietnia na stronach Polskiego Związku Piłki Nożnej pojawił się komunikat dotyczący pogrzebu Jacka Magiery.

"Uroczystości pogrzebowe śp. Jacka Magiery odbędą się w czwartek, 16 kwietnia 2026 r. w Warszawie. Msza święta żałobna zostanie odprawiona o godzinie 12:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej. Następnie kondukt żałobny uda się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie o godz. 14:30 odbędzie się ceremonia pogrzebowa" – czytamy w oświadczeniu.

"Rodzina Zmarłego prosi o modlitwę. Z uwagi na charakter miejsca oraz uroczystości pogrzebowej, liczba dostępnych miejsc w katedrze jest ograniczona. Dziękujemy za okazane zrozumienie" – dodano.

