"Fakty" liderem oglądalności. "Dzisiaj" TV Republiki poza podium

Branżowy portal "Press" opublikował oglądalność programów informacyjnych w październiku. Z zestawienia wynika, że w październiku 2025 roku najchętniej oglądanym programem informacyjnym były "Fakty" TVN. Były one oglądane średnio przez 2,14 mln widzów, co oznacza spadek o 161 tys. w porównaniu do października 2024 roku. Uwzględniając widownię również na pozostałych antenach, "Fakty" w TVN i TVN 24 BiS oglądało 2,45 mln widzów (o 237 tys. mniej niż rok wcześniej).

Na drugim miejscu znalazł się serwis "19.30" TVP1, który przyciągał średnio 1,21 mln widzów (o 174 tys. mniej). Program "19.30" wybierało w TVP 1, TVP Info i TVP Polonia łącznie 1,52 mln widzów (o 180 tys. mniej). Z kolei "Wydarzenia" w Polsacie wybierało 1,24 mln widzów (o 94 tys. mniej). Łącznie w Polsacie i stacji Wydarzenia 24 "Wydarzenia" miały 1,45 mln widzów (o 78 tys. mniej).

Na kolejnym miejscu znalazł się "Teleexpress" – 1,07 mln widzów (o 39 tys. mniej). Do TVP 1, TVP Info i TVP Polonia "Teleexpress" przyciągał 1,6 mln widzów (o 85 tys. więcej).

Główne wydanie "Dzisiaj" w TV Republice śledziło 840 tys. widzów (o 112 tys. więcej).

Z kolei "Panorama" w TVP Info gromadziła średnio 284 tys. widzów (o 110 tys. więcej). Dodatkowo program miał 23 tys. widzów w TVP Polonia (o 3 tys. mniej; retransmisja o 18.45).

"Wiadomości" w wPolsce24 miały 164 tys. widzów (o 11 tys. więcej).

Nowy program w Republice

Od niedawna TV Republika emituje program "Pierwsza rozmowa polityczna dnia", który prowadzi Andrzej Gajcy. Dziennikarz rozmawia z zaproszonymi gośćmi ze świata polityki. Jego program nadawany jest w dni powszednie o godz. 6.50. – Chcemy, żeby to był bardzo opiniotwórczy format, a jednocześnie telewizyjne show, które przyciągnie widzów – zarówno tych wiernych sympatyków Republiki, jak i oglądających z innych stacji telewizyjnych. To będzie audycja, jakiej dziś w polskiej telewizji, czy szerzej w mediach nie ma. Na razie nie mogę więcej zdradzić, ale na pewno będą zapraszani najważniejsi goście – zapowiadała w sierpniu.