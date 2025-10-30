Znany dziennikarz ma nową pracę. Niedawno ogłaszał emeryturę

Pod koniec grudnia 2024 roku Wirtualne Media poinformowały, że z "Gazety Wyborczej", oprócz tekstów Moniki Olejnik, znikają również felietony dwojga innych, znanych publicystów – Jacka Żakowskiego i Magdaleny Środy. "Od 1 stycznia rezygnujemy ze stałych cotygodniowych felietonów Moniki Olejnik, Magdaleny Środy i Jacka Żakowskiego w codziennym głównym grzbiecie "Gazety Wyborczej" – przekazał portalowi Roman Imielski, pierwszy zastępca redaktora naczelnego "Wyborczej".

W sierpniu media zauważyły, że teksty Żakowskiego nie ukazują się już na łamach tygodnika "Polityka". – Mogę potwierdzić frustrację zacieśnieniem linii "Polityki" zdominowanej przez koncept symetryzmu dyskredytujący krytyczną analizę polityki liderów obozu demokratycznego – mówił wówczas w rozmowie z serwisem Press.pl. – Przeszedłem na emeryturę i mam prawo jako autor pomilczeć, żeby wciąż nie kłócić się z ludźmi, których szanuję i lubię, bo jesteśmy po tej samej stronie zasadniczego politycznego podziału – dodawał dziennikarz.

Teraz okazuje się, że Żakowski nawiązał współpracę z innym tytułem.

Jacek Żakowski w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Nie tylko on

"Dziennik Gazeta Prawna" informuje, że rozbudowuje dział Opinie DGP i poszerza grono autorów, a Jacek Żakowski dołącza do grona ich publicystów.

To jednak nie jedyne znane nazwisko, które pojawi się w tytule. Współpracę z "DGP" nawiązał również Filip Memches, związany z tygodnikiem "Do Rzeczy", a także działem opinii "Rzeczpospolitej" i "Plusa Minusa", weekendowego wydania dziennika.

– Chcemy, by "Dziennik Gazeta Prawna" był miejscem, w którym spotykają się różne punkty widzenia – merytoryczne, odważne i oparte na wiedzy. Naszym celem jest podnoszenie jakości debaty publicznej oraz dostarczanie czytelnikom, prenumeratorom i subskrybentom opinii ekspertów w najważniejszych dyskusjach – mówi w rozmowie z Wirtualnymi Mediami Marcin Kube, szef nowo powstałego działu Opinie DGP.

– Nie interesuje nas płytkie komentowanie bieżących wydarzeń politycznych, lecz głębsze, bardziej analityczne i fachowe spojrzenie na rzeczywistość – bez wchodzenia w podziały i spory, które toczą się obecnie w Polsce – zaznacza z kolei Tomasz Pietryga, redaktor naczelny "Dziennika Gazety Prawnej".

