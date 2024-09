Przeciwnik PiS-u to nie wszystko. Nowe twarze w programie TVP

Jedną z największych jesiennych nowości informacyjnego kanału TVP jest format satyryczny duetu znanego ze "Szkła kontaktowego", który konwencją przypomina ten program. Dziennikarze Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski niedawno pożegnali się z widzami TVN24. Kasia współpracowała z formatem od pięciu lat, a Markowski od 16. Teraz wspólnie prowadzą wieczorny program "Kwiatki polskie", który pojawił się na antenie TVP Info 9 września. Gościem w pierwszym odcinku był marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Przeciwnik PiS-u w programie TVP

Niedawno w roli prowadzącej zadebiutowała Dominika Sitnicka, a w czwartek media obiegła informacja, że do tego grona dołączy Mirosław Oczkoś. To aktor, ekspert ks. kreowania wizerunku, który komentuje w mediach bieżącą sytuację polityczną w kraju. Oczkoś nie ukrywa swoich poglądów politycznych. Podczas kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi ostro krytykował PiS. Z kolei po wyborach do Parlamentu Europejskiego, nie krył zachwytu nad Donaldem Tuskiem.

Na tym jednak nie koniec zmian. Do "Kwiatków polskich" dołączą również znani dziennikarze radiowi.

Nowi prowadzący "Kwiatków polskich"

Jak donoszą Wirtualne Media, w przyszłym tygodniu, 18 września, w parze z Katarzyną Kasią wystąpi Klaudiusz Slezak, a 23 września Magdalena Kasperowicz.

Klaudiusz Slezak od ponad 20 lat pracuje jako stały korespondent parlamentarny z Sejmu. Związany był wównież jako reporter i prezenter z telewizją Polsat News. Od 2020 komentuje wydarzenia polityczne w Radiu Nowy Świat.

Z kolei Magdalena Kasperowicz prowadzi poranki w radiu Chillizet oraz jest wydawczynią i prowadzącą program "Moon talk". Jako logopeda medialny i artystyczny, zajmuje się także szkoleniem dziennikarzy m.in: TVP Kultura, Grupy Eurozet i Polskiego Radia.

Czytaj też:

Stwierdził, że Tusk to "mąż stanu", a Kaczyński "chuligan". Oczkoś poprowadzi program w TVPCzytaj też:

Zmiana planów. Przełożono start programu TVN z byłą gwiazdą TVP