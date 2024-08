Szef TVP obraża byłych prezesów. "Fabryka hejtu została wyłączona"

Po raz pierwszy od grudniowych zmian w mediach publicznych, Telewizja Polska zorganizowała w środę konferencję ramówkową pod hasłem "Poznajmy się na nowo". Wystąpił na niej Tomasz Sygut, który przez krótki okres był prezesem, a po postawieniu TVP w stan likwidacji został jej dyrektorem generalnym. Uroczyste wydarzenie miało miejsce w nowym gmachu TVP, który niedawno został oddany do użytku. Sygut dużą część swojego przemówienia poświęcił poprzednim władzom telewizji, nie szczędząc im słów krytyki.

Pierwsza konferencja ramówkowa nowej TVP. Sygut uderza w byłych prezesów: Byli głupsi

– To jest dla nas wielki i ważny dzień, ponieważ prezentujemy nową jesienną ramówkę. Ramówkę nad którą bardzo długo i ciężko, w niełatwych warunkach, także finansowych, pracowaliśmy. To jest nasz stempel, to jest nasz pierwszy krok na długiej drodze odbudowy Telewizji Polskiej. Cudownej instytucji z ponad 70-letnią historią. Instytucji, która wychowała miliony Polaków, wysłała wybitnych twórców – rozpoczął swoje wystąpienie Tomasz Sygut.

Nie mógł jednak odmówić sobie oceny Telewizji Polskiej za rządów swoich poprzedników.

– Zdajemy sobie sprawę, że to pierwszy krok, żeby ta instytucja znów słynęła z tego, co jest w niej najlepsze – z wiarygodności, a nie z tego, z czym w ostatnim czasie się kojarzyła – z propagandą i pogardą – dodał.

– Zastanawiałem się, czy te słowa tutaj powinny paść. Ale uznałem, że muszą – być może już po raz ostatni. Ta firma miała różne koleje losu i różnych prezesów – lepszych, gorszych, mądrzejszych i głupszych, ale nigdy w tak okrutny sposób nie została zaprzągnięta do hejtu, do niszczenia ludzi, propagandy. Tego już nie ma – mówił Sygut.

– Fabryka hejtu została wyłączona – podkreślił.

Nowości w Telewizji Polskiej. Dyrektor generalny zachwycony

Po tych słowach dyrektor generalny TVP przeszedł do prezentacji nowości, które pojawią się wkrótce w Telewizji Polskiej. Jesienią w TVP zobaczymy m.in. seriale "Gra z cieniem" i "Profilerka", w TVP2 zadebiutuje show "Cudowne lata", a największą nowością TVP Info będzie magazyn "Kwiatki polskie".

– "19.30" jest najlepszym programem informacyjnym w kraju – co do tego nie mam wątpliwości. Ale odbudowa wiarygodności i wizerunku, a także oglądalności TVP Info jest dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem. TVP będzie miała porządny kanał informacyjny – stwierdził Tomasz Sygut.

– Ta ramówka jest miksem tego, co w Telewizji było najlepsze – świetnych seriali, programów rozrywkowych, bo niczego nie zdejmujemy, mimo że sytuacja jest trudna, wszystko zostało utrzymane – oraz nowości – podkreślił.

Czytaj też:

Nowe porządki w Teatrze Telewizji. Aktorzy po latach wracają do TVPCzytaj też:

Znany religijny program znika z TVP. "Zdjęty bez wyjaśnienia"