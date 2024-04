Duma byłego prezesa znika z TVP. To koniec kultowego show

Po zmianach które zaszły w Telewizji Polskiej, większość dziennikarzy, do których widzowie TVP przyzwyczaili się przez ostatnie lata, nie pojawia się już na antenach. Niemal każdego dnia, media donoszą o kolejnych powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się ze nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zmiany sięgają również formatów rozrywkowych. W związku z różnymi ruchami nowych władz Telewizji Polskiej, widzowie nie są do końca pewni, kogo zobaczą w najbliższym czasie w swoich ulubionych programach, serialach i teleturniejach.

Koniec flagowego formatu Mateusza Matyszkowicza. "Polskie biesiady" znikają z TVP

Jak informuje serwis Wirtualne Media, Telewizja Polska nie zamierza kontynuować części projektów, które były sztandarowymi dla poprzedniego kierownictwa. W związku z takim podejściem, z anteny znikną "Polskie biesiady", których nie zobaczymy już w wakacyjnej ramówce TVP2. Show było flagowym projektem byłego prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza, który często podkreślał, że to jego autorski pomysł, który ma łączyć Polaków, niezależnie od wieku czy poglądów.

Nowe władze nie podzielają jednak entuzjazmu Matyszkowicza i nie chcą promować muzyki biesiadnej czy disco polo.

Jak przypominają Wirtualne Media, koncerty z cyklu "Polskie biesiady" emitowane były w Dwójce w soboty o 20.05 od czerwcu do sierpnia 2023 roku. Projekt kontynuowano jeszcze we wrześniu i październiku ub.r. – wtedy emisja miała miejsce w piątki o 20.50.

Biesiady były nagrywane wcześniej, a każda z nich miała inny temat np. śląska, na szlaku, warszawska, weselna czy góralska. Szlagiery wykonywali m.in. Łukasz Zagrobelny, Janusz Radek, Michał Milowicz, Olga Szomańska, Robert Rozmus, Sylwia Przetak, Antek Smykiewicz, Janek Traczyk, Natalia Srokocz. Co tydzień zmieniali się też prowadzący.

Program szybko okazał się hitem i cieszył się wysoką oglądalnością.

