Dziennikarka TVP zachwycona Tuskiem. Oto, czego dokonał premier
Udostępnij4 Skomentuj
Rozrywka

Dziennikarka TVP zachwycona Tuskiem. Oto, czego dokonał premier

Dodano: 
Premier Donald Tusk, dziennikarka TVP Info Magdalena Pernet
Premier Donald Tusk, dziennikarka TVP Info Magdalena Pernet Źródło: PAP / Radek Pietruszka / X, TVP Info
W "Przeglądzie prasy politycznej" na antenie TVP Info prowadząca Magdalena Pernet nie mogła powstrzymać ekscytacji postawą premiera Donalda Tuska.

Jakiego czynu dokonał szef rządu? Po krótkim wprowadzeniu dziennikarka przez kilka chwil trzymała odbiorców w niepewności, obiecując, że lada moment wyjawi im, co takiego się wydarzyło. – Zacznę od czegoś zupełnie innego, bardzo przyjemnego – zapowiedziała

Miła informacja w poniedziałek z rana

Po przerywniku na intro programu Pernet ponownie zabrała głos. Dziennikarka utrzymywanej z pieniędzy podatników telewizji uśmiechnęła się szeroko i skierowała pytanie do widzów. – Mam do państwa pytanie – rozpoczęła. – Jeżeli państwo, że któryś z polityków zasypał swoją żoną kwiatami, czy to nie będzie miła informacja w poniedziałek z rana? – zapytała jakby retorycznie i natychmiast udzieliła odpowiedzi: no oczywiście, że tak.

Następnie była już nieco dłuższa chwila na namysł, który z polityków wykazał się w tak wspaniały sposób. – Daję trzy sekundy, żeby zgadnąć kto – powiedziała Pernet.

– Trzy, dwa, jeden – odliczyła, nie przedłużając zbudowanego napięcia.

Pernet zachwycona: Premier Donald Tusk obsypał swoją żonę kwiatami

– No już ujawnię, a raczej "Super Express" ujawnia – zaglądam dzisiaj też do tabloidów – nadmieniła, po czym wreszcie nastąpił ten moment. – Premier Donald Tusk obsypał swoją żonę kwiatami z okazji imienin – poinformowała, prosząc wszystkich panów o uwagę.

– Szef rządu miał za sobą bardzo pracowity tydzień, ale nie zapomniał o święcie swojej małżonki Małgorzaty. W sobotni poranek Donald Tusk wszedł do domu z bukietem kwiatów, które kupił na jej imieniny – odczytała. – A przypomnijmy, premier miał wiele problemów do rozwiązania. Pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego zebrała się grupa zwolenników PiS, która protestuje przeciw zmianom w gronie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei od środy Donald Tusk przebywał w Brukseli, gdzie miał spotkanie między innymi z przywódcami Grupy Wyszehradzkiej, a w czwartek przed posiedzeniem Rady Europejskiej uczestniczył w spotkaniu przyjaciół spójności – przeczytała dziennikarka.

Czytaj też:
Szokujące słowa w relacji TVP Info. Zatrzymany mężczyzna jako "nożownik" Czytaj też:
Burza po fałszywej informacji w TVP. "Nie damy się zastraszyć"

Źródło: TVP Info / X