Raper ostro zaatakował Eldo: Legitymizuje polityków

Winicjusz „Wini” Bartków w programie „Hear Me Out”ostro zaatakował rapera Eldo. Jego zdaniem współcześni muzycy "legitymizują polityków".

– Czy jest teraz jakiś konkretny rap antyrządowy? Aktualnie raperzy legitymizują polityków, więc ich j***ć. Raperzy są od je***ia polityków – powiedział.

Wini nie pozostawił wątpliwości, że chodzi mu o niedawny występ Eldo u prezydenta. Prowadzący rozmowę zapytał go wprost, czy pije do imprezy Karola Nawrockiego.

– Oczywiście, że tak. Uważam, że to było beznadziejne. Zdjęcia z prezydentem Nawrockim innych raperów uważam za beznadziejne – stwierdził.

Wini dodał, że obecnie w Polsce nie ma praktycznie politycznego rapu na poziomie, który punktowałby którąkolwiek z opcji politycznych w inteligentny sposób.

Eldo opowiedział, jak poznał Nawrockiego. "Dzień dobry, panie raperze"

6 sierpnia minął rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta RP. Z tej okazji przed Pałacem Prezydenckim zorganizowano specjalną uroczystość. Na scenie wystąpił m.in. Leszek Kaźmierczak, znany jako Eldo.

Popularny warszawski raper wykonał wraz z dziećmi z zespołu "Zagórzańska siła" utwór "Nie pytaj o nią", inspirowany piosenką Grzegorza Ciechowskiego "Nie pytaj o Polskę".

Artysta wyjaśnił motywy swojej decyzji o wystąpieniu na dziedzicu Pałacu Prezydenckiego. Zdradził, że 6 sierpnia to dla niego wyjątkowy dzień. – Dzisiaj jest rocznica śmierci mojej mamy, osoby, która miała olbrzymi wpływ na to, jak postrzegam rzeczywistość. Będąc młodym chłopcem, 18-19-letnim, zaczynałem pisać teksty dla rozrywki, i jestem nagle w Pałacu Prezydenckim – mówił. Rozmowę opublikował na Facebooku profil W Pałacu Prezydenckim, który m.in. pokazuje kulisy funkcjonowania Kancelarii Prezydenta.

– Siłą muzyki w dużej mierze jest to, że bardzo często udaje jej się przeżywać próbę czasu, jakoś zdawać ten egzamin po wielu latach. Są takie piosenki, które są uniwersalne, które w swoim przekazanie, czy w tym jak brzmią, wytrzymują tę próbę czasu. I wydaje mi się, że "Nie pytaj o nią" też takim numerem jest – stwierdził Eldo.

– Rap jest subkulturą młodych ludzi. Mieliśmy to szczęście, że byliśmy pierwszą generacją tej kultury w Polsce. (...) To była też taka generacja, która tę muzykę zrobiła po swojemu – dodał.

Eldo o pierwszym spotkaniu z Nawrockim

W dalszej części znany raper opowiedział o swoim pierwszym spotkaniu z Karolem Nawrockim. – Spotkałem prezydenta Nawrockiego, zanim w ogóle był pomysł, że to będzie prezydent Nawrocki. Robiłem jedną rzecz dla Instytutu Pamięci Narodowej. Niezwykle cenię tę instytucję. Jestem dzieckiem ludzi, którzy brali udział w różnych wydarzeniach historycznych tego kraju i IPN jest dla mnie jedną z tych instytucji, która przywróciła godność pewnym środowiskom – powiedział Eldo.

– Robiłem jedną rzecz na zakończenie obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego. Wsiadałem do windy, akurat prezes jechał w windzie, wymieliliśmy się uciskami: "dzień dobry, panie prezesie", "dzień dobry, panie raperze" – zdradził.

– Karol Nawrocki jest człowiek z dużego osiedla, dużej metropolii w Polsce. Duże osiedla w dużych metropoliach słuchały rapu. To jest naturalne. Te dwa światy musiały się gdzieś spotkać. Prędzej czy później tak się musiało stać – zaznaczył.

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