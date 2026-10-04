No jak to? Wuwuzela przecież. Ty Jarku na meczu nigdy nie byłeś?

Przecież wiesz, że ja tego nie znoszę. Po co ci to?

W celach alarmowych. Jak komuniści podejdą tu, pod trybunał, to ja zadmę w wuwuzelę.

I co? Że niby się przestraszą?

Może i nie, ale za to zbiegną się na pomoc ludzie z Klubów „Gazety Polskiej”.

Niby skąd?

Z Milanówka nawet. To jest bardzo głośne. A to ty komórki po prostu nie masz?

Komórki są na podsłuchu. © ℗