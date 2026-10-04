Młodzi wykształceni: Polacy boją się rosnących cen energii

Czyli po prostu boją się skutku, bez zastanawiania się nad przyczynami. Chciałoby się powiedzieć: no jak zawsze. Otóż pomyślmy sobie, co ma taki przeciętny Polak w domu na prąd: pralkę, suszarkę do ubrań, suszarkę do włosów, żelazko, toster, na Podkarpaciu jeszcze prodiż – iżby mieć kabel do bicia osobnożony i osobodzieci, pewnie jakaś zmywarka, no i oczywiście telewizor – centrum życia rodzinnego w wielu polskich domach.