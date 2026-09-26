Magdalena Ogórek odchodzi wPolsce24. Tak tłumaczy decyzję

Z informacji portalu wirtualnemedia.pl wynika, że Magdalena Ogórek niebawem ma zakończyć współpracę z telewizją wPolsce24. Przedstawiciele telewizji nie odpowiedzieli na pytania serwisu w tej sprawie. Nie odpowiedziała na nie także Ogórek. Dziennikarka odniosła się krótko do tego tematu w rozmowie z portalem "Plejada".

Dlaczego Magdalena Ogórek odchodzi z wPolsce24?

– W telewizji wPolsce24 stworzyłam program – Studio Magdaleny Ogórek – który osiąga wysoką i przede wszystkim stałą widownię. Lubię tworzyć projekty z sukcesem. Teraz czas na nowe – dodała.

– Całe życie towarzyszy mi wewnętrzny imperatyw ciągłego podążania do przodu – mając 35 lat, zostałam kandydatką na prezydenta. Zbudowałam pierwsze w Polsce Muzeum Sztuki Zagrabionej, opowiadające o rabunku polskich dóbr kultury – powiedziała Magdalena Ogórek.

Jeden z dziennikarzy wPolsce24 powiedział wcześniej anonimowo, ze "decyzja Magdy jest szokiem". "Nikt się jej nie spodziewał. Jej odejście jest wizerunkowym tąpnięciem. A to z powodu oglądalności programu o 21:00" – dodał. Chodzi o emitowany w niedzielę program "Studio Magdaleny Ogórek". Dziennikarka z telewizją wPolsce24 związana jest od początku, czyli od września 2024 roku.

Była kandydatką SLD do Sejmu i na prezydenta

Magdalena Ogórek w 2011 roku bezskutecznie kandydowała do Sejmu z list SLD. W 2015 roku była kandydatką SLD na urząd prezydenta RP. Zdobyła w nich 353 883 głosów (2,38 proc.). Po kampanii wyborczej wróciła do

Była gwiazdą TVP. Pracowała też w Polskim Radiu

Przed dołączeniem do telewizji wPolsce24 Magdalena Ogórek przez ponad siedem lat pracowała w TVP. Prowadziła m.in. programy "W tyle wizji", "Studio Polska", "O co chodzi" i "W kontrze". Z Telewizji Polskiej odeszła pod koniec grudnia 2023 roku po jej przejęciu przez obecnie rządzących.

Za czasów rządów PiS Magdalena Ogórek była również związana z Polskim Radiem, gdzie prowadziła autorską audycję "Utracone odzyskane" w Polskim Radiu 24 oraz "Rozmowy pod krawatem" w Radiu Szczecin.

Wcześniej Magdalena Ogórek pracowała w TVN24 i TVN24 Biznes i Świat, gdzie prowadziła programy o tematyce międzynarodowej. Współpracowała też z tygodnikiem "Do Rzeczy".

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