Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków o mundialu i ekonomii

Natomiast obecny stan jest taki, iż po raz pierwszy w historii mundial został rozszerzony do 48 uczestników, dzięki czemu mamy szansę oglądać (of kors albo dla beki, albo z uwagi na zainteresowania socjologiczno-kulturoznawcze, iż sport sam w sobie nas przecież nie interesuje) reprezentacje, które wcześniej były wykluczane przez opresyjny system polegający na przyznawaniu mniejszej puli miejsc dla kontynentów innych niż Europa. No i jaki mamy efekt? Spójrzcie sami, co za piękna różnorodność. Na mundialu jest Jordania, jest Uzbekistan, Curaçao (śmieszne, że nazwali kraj od drinka, ale of kors mieli do tego prawo) czy też Republika Zielonego Przylądka.