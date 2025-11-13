Muniek Staszczyk: Mam szacunek dla historii i uważam, że trzeba ją dobrze znać

Dziennikarz Piotr Żyłka opublikował fragment rozmowy z liderem T.Love, Muńkiem Staszczykiem, w której artysta opowiada o swoich poglądach na politykę. "Zdaję sobie sprawę, że dzieląc się takimi przemyśleniami, jakoś ryzykuję i mogę wiele osób do siebie zniechęcić. Kiedyś przeczytałem taki komentarz, w sumie trochę zabawny: 'Panie Staszczyk, niech pan tak nie siedzi okrakiem na tym płocie, bo pan sobie jaja poharata'" – zdradził.

Lider T.Love zapewnia, że chce być prawdziwy. "Staram się być prawdziwy, więc mówię, co myślę. Jeśli się komuś to nie podoba, ma prawo to krytykować. Żyjemy w wolnym kraju" – podkreśla.

"Żyjemy w bardzo zantagonizowanym społeczeństwie, w którym wielu twierdzi, że musisz się jasno opowiedzieć po jednej ze stron. Mówiąc rzeczy wyłamujące się z tego schematu, możesz zrazić do siebie wszystkich. (...) Co ja poradzę na to, że moje patrzenie na świat nie mieści się w schematach naparzanki między twardymi prawakami a turbo-postępowymi lewakami? Taki już jestem i tyle" – stwierdza wokalista.

Staszczyk: Historia i wybory są ważne

Muniek opowiada o ważnych dla siebie wartościach: "Mam szacunek dla historii i uważam, że trzeba ją dobrze znać, żeby wyciągać wnioski. Lubię i staram się słuchać ludzi starszych. Oni wiedzą więcej, bo wiele widzieli i przeżyli".

"Zawsze chodziłem na wybory. Nie mówię tu oczywiście o PRL-u, bo przecież wiadomo, że to była parodia, a nie wybory. Ale od 1989 r. nie opuściłem żadnych. I przez tych ponad trzydzieści lat głosowałem różnie. Staram się uważnie słuchać i przyglądać temu, co mówią i robią politycy. Jeśli mnie zawiodą, nie trzymam się ich kurczowo i krytykuję to, co mi się nie podoba. Nie jestem niewolnikiem jednej partii" – stwierdza.

