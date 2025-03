Piosenkarz grzmi w TV: W***ć Trumpa i jego współpracowników

Krzysztof Zalewski to jeden z tych celebrytów, którzy nigdy nie ukrywali poglądów politycznych. W przeszłości niejednokrotnie krytykował PiS, a teraz zaatakował werbalnie kierownictwo USA.

Podczas wizyty w programie "Halo tu Polsat" postanowił skomentować spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Zalewski nie przebierał w słowach. – W***ć Trumpa i wszystkich jego współpracowników – stwierdził. Dodał, że popiera wszystkich demokratycznych przywódców, którzy sprzeciwiają się prezydentowi Stanów Zjednoczonych.

– Wsparcie dla wszystkich demokratycznych przywódców, którzy chcą obalić tego wariata – dodał muzyk.

Zalewski: Przestałem się interesować polityką

Jakiś czas temu Krzysztof Zalewski przyznał, że "kiedy PiS przegrał wybory, troszkę przestałem interesować się polityką". – Już nie muszę, nie mam frustracji i poczucia bezsilności, które miałem wcześniej, mam za to zaufanie i nadzieję, że obecni rządzący będą w stanie się dogadać i realizować swoje postulaty – przyznał w wywiadzie dla wprost.pl. – Mógłbym teraz siedzieć, śledzić wszystko, co się dzieje na naszej arenie politycznej, i denerwować się, że są pęknięcia w koalicji dotyczące np. praw kobiet, ale nie mam na to wpływu, więc mogę sobie z pozycji coraz bardziej sporadycznego widza tych wydarzeń trzymać kciuki, że im się jednak uda porozumieć, że odkręcą ten cały syf, który PiS narobił przez ostatnie osiem lat, że przywrócą praworządność i zaufanie do instytucji publicznych, prawa człowieka będą respektowane, a afery i korupcja zostaną zminimalizowane – bo nie jestem aż tak naiwny, żeby wyobrażać sobie, że teraz przyszli inni, bez skazy, i wszystko nagle będzie przepięknie – zaznacza muzyk.

Zastrzegł, że w koalicji rządzącej nie wszystko spełnia jego oczekiwania, ale ma poczucie, że "scena polityczna w Polsce zaczyna się normalizować, więc ja już nie muszę psuć sobie krwi".

