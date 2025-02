Gwiazdobzdur: Każdy z czegoś żyje

A że są jakieś tam wątpliwości, jakieś niejasności? Nieważne. Opadają emocje po kolejnym finale WOŚP i Katarzyna Dowbor postanowiła uciszyć krytyków „Jurasa”. – W ogóle nie rozumiem nagonki na kogoś, kto zrobił tyle ważnych rzeczy, tyle dobrego [...]. W ogóle nie uważam, że nagonka na kogokolwiek jest fajna. Najwięcej piszą ludzie, którzy nie sprawdzili – ubolewa Dowbor. Weszłam na stronę orkiestry, tam są rozliczenia, więc nie wiem, o co tak naprawdę chodzi. Ludzie, którzy nie sprawdzili, nie zobaczyli, co się tam dzieje. Ten sprzęt jest kupowany, jest co roku rozliczany. Naprawdę nie wiem, o co chodzi – podkreślała w rozmowie z Pomponikiem. – Jeżeli chcesz dać na orkiestrę, to dajesz. Ci, którzy dali, nie rozliczają.