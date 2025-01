A naprawdę robiłeś?

No co ty! Przecież ja po jednej pompce mam puls 150. A jakie to ma znaczenie?

Żadne, pytam z ciekawości.

Ale myślisz, że mi to nie zaszkodzi?

Bez znaczenia.

I tak będziesz prezydentem.

Myślisz?

Nie myślę, tylko wiem. Jak wygra ten ich kulturysta, to się powie, że ruscy za tym stali. I się anuluje.

Ale kto anuluje?

Ktokolwiek. Szymek albo moja gosposia z Sopotu. Ona może dzisiaj tyle samo co jacyś tam sędziowie. Oczywiście jeśli ja pozwolę.