Afera w środowisku LGBT. Twórcy słynnego portalu oskarżani o nadużycia seksualne

Para homoseksualistów, którzy założyli stronę PinkNews, jest oskarżana przez swoich pracowników o liczne przypadki niewłaściwego zachowania seksualnego. Portal, którzy stworzyli w 2005 roku, to największy na świecie serwis informacyjny o tematyce LGBT, którego misją jest "informowanie, inspirowanie do zmian i wspieranie ludzi, aby mogli być sobą".

Założyciele PinkNews oskarżani o nadużycia seksualne

O sprawie donosi portal BBC. Dziennikarze rozmawiali z wieloma osobami, które były świadkami niewłaściwych zachowań Benjamina Cohena i Anthony'ego Jamesa wobec podwładnych. Poza tym BBC dotarło do różnych dowodów, w tym do oficjalnych pisemnych skarg, prywatnych wiadomości e-mail i wiadomości na WhatsApp, wyrażających obawy pracowników, a także zapoznało się z dokumentacją lekarską, odnoszącą się do poziomu stresu i problemów ze zdrowiem psychicznym związanych ze środowiskiem pracy w PinkNews. Nadużycia szefów PinkNews potwierdziły aż 33 osoby pracujące w redakcji między 2017 a 2024 rokiem.

Byli pracownicy portalu dla LGBT opisywali, że szefowie PinkNews prowokowali sytuacje, w których młodzi mężczyźni byli pod znacznym wpływem alkoholu i nie byli w stanie wyrazić świadomej zgody na kontakty seksualne.

"Anthony po prostu narzucał się komuś, kto nie był w stanie podjąć tej decyzji sam, ponieważ był tak pijany" – opisuje jeden ze świadków.

W związku z tym część pracowników bała się zostawać z przełożonymi sam na sam. W biurze wprowadzono nawet "piątek Prosecco” – podczas którego otrzymywali darmowe wino, co zdaniem świadków, również miało ułatwić założycielom portalu niewłaściwe kontakty z pracownikami.

Przedstawiciele Cohena i Jamesa nie wydali oficjalnego oświadczenia, ale stanowczo zaprzeczyli oskarżeniom, określając je mianem "fałszywych".

