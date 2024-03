Lewandowski wszedł na boisko z córką. Zrobiła furorę

Po wczorajszym meczu na Stadionie Narodowym w Warszawie, wiadomo już, że reprezentacja Polski zagra o awans na Euro 2024. W półfinale baraży nasza drużyna pokonała Estonię 5:1. Decydujący mecz polscy piłkarze rozegrają we wtorek na wyjeździe z Walią. To ostatnia szansa, żeby dostać się na mistrzostwa Europy w Niemczech. W tradycyjnych eliminacjach Polska wypadła fatalnie. Nasza drużyna dała się wyprzedzić Albanii i Czechom, w tabeli byli wyżej jedynie od Mołdawii i Wysp Owczych.

Wczorajszy wynik na Stadionie Narodowym był wielką sensacją i miłą niespodzianką dla kibiców. Biorąc pod uwagę ranking FIFA, nie powinien jednak dziwić. Polacy klasyfikowani są w nim na 30. miejscu. Estonia, która nigdy nie awansowała na mundial czy Euro, jest 123.

Lewandowski wyszedł na boisko z córką. Klara zrobiła furorę

Przed meczem z reprezentacją Estonii Robert Lewandowski, jak zwykle, mógł liczyć na w wsparcie rodziny, która kibicowała mu z trybun Stadionu Narodowego, ale nie tylko.

To, że piłkarze wychodzą na boisko z dziećmi przed meczem lub podczas ceremonii otwarcia, to już tradycja. To symboliczny gest, który ma na celu podkreślenie istotnej roli rodziny w życiu sportowców, a także nawiązujący do takich wartości jak fair play, szacunek i współpraca. Rzadko jednak u ich boku można zobaczyć ich własne pociechy.

Robert Lewandowski zaskoczył jednak wszystkich i wszedł na boisko, trzymając za rękę swoją córkę – Klarę. Dziewczynkę spotkał ogromny zaszczyt, ponieważ towarzyszyła sławnemu sławnemu tacie podczas wejścia na murawę oraz zaśpiewania hymnu.

Ten gest wywołał prawdziwą furorę w sieci, tym bardziej, że Lewandowscy chronią prywatności swoich córek i nie pokazują ich twarzy w mediach społecznościowych.

Na wielu nagraniach, które krążą w sieci, możemy zobaczyć "Lewego" czekającego w szatni z córką. Ujęciami Klary u boku taty pochwaliła się również w swoich mediach społecznościowych Anna Lewandowska, publikując kilka uroczych zdjęć.

instagram

