"Człowieku, ty się błaźnisz". Stanowski o zarzutach dziennikarza "Wyborczej"

W weekendowym wydaniu "Gazety Wyborczej" przeczytać można długi tekst dotyczący Krzysztofa Stanowskiego. Dziennikarz dokonał analizy artykułu w mediach społecznościowych i wybuchła burza. Autorem tekstu "Zero hamulców" jest Piotr Głuchowski. Opierając się głównie na anonimowych źródłach, Głuchowski kreśli obraz mizoginistycznego, homofobicznego Stanowskiego, którego działalność przypomina "imperium Rydzyka". Do tekstu założyciel Kanału Zero odniósł się w ponad godzinnym programie "Dziennikarskie zero", punktując manipulacje dziennikarzy "Gazety Wyborczej".

"Gazeta Wyborcza" nie odpuszcza Stanowskiemu. Dziennikarz zareagował

Na stronie wyborcza.pl pojawił się dziś artykuł-odpowiedź Piotra Głuchowskiego, zatytułowany "Kłamstwa i manipulacje Krzysztofa Stanowskiego w 10 punktach". "Kto uwierzy, że hazard nie jest rzeczą ryzykowną, ten może uwierzy i w resztę nagrania o moim tekście na temat Kanału Zero. Mój tekst "Zero hamulców" o youtubowym Kanale Zero i jego twórcy Krzysztofie Stanowskim musiał go zaboleć" – zaczyna dziennikarz.

Na artykuł zdążył już zareagować Stanowski, który na platformie X opublikował jego fragmenty ze swoim komentarze.

"Piotr Głuchowski zaczął dziś swoją kontrę – opublikowaną na stronie Gazety Wyborczej – od punktu pierwszego. Może ja to po prostu pozostawię bez komentarza. Skoro pan Głuchowski coś napisał to z pewnością zależy mu, aby się poniosło" – napisał krótko Stanowski, po czym opublikował fragment tekstu:

"Po pierwsze: youtuber zarzuca mi, że zacytowałem kilka wulgaryzmów z jego pierwszego serwisu, czyli http://Weszło.com. Opisałem je tak: „oto fragmenty tekstów". I przytoczyłem. Bez wchodzenia w detale: kto o kim i dlaczego? Teraz Stanowski tłumaczy, że brzydkie sformułowania były jedynie krytyczną recenzją autobiografii trenera Janusza Wójcika, z której złośliwie wyciąłem słowo „pingwin" (serio – taki zarzut). Ja w tej chwili recenzuję nagranie Stanowskiego. Czy jeżeli powsadzam w ten tekst wulgaryzmy, to one będą fragmentami mojej publikacji, czy nie?" – czytamy w artykule Głuchowskiego.

Stanowski do Głuchowskiego: Człowieku, ty się błaźnisz

"Gościu jest niemożliwy. Ten Głuchowski z GW. Napisał nowy tekst. Odniósł się. No i tam, że... no dobra, jakieś tam wpadki są, ale zaraz, zaraz. I wytyka mi manipulacje w 10 punktach, ale co punkt to lepszy. Ten to absolutna perełka. Wspomniałem w nagraniu, że strona Zagranie to nie bukmacher (totalny szczegół, bez znaczenia dla meritum nagrania, chciałem tylko pokazać jego dziwne niechlujstwo) i dziennikarz Gazety Wyborczej uznał, że nawet z tym argumentem powalczy" – czytamy w kolejnym wpisie Stanowskiego.

Twórca Kanału Zero przytacza w tym miejscu inny fragment tekstu Głuchowskiego.

"Po trzecie: Stanowski wytyka mi, że uznałem reklamodawcę Weszło, czyli serwis Zagranie.com, za stronę bukmacherską. – Zagranie to nie jest bukmacher – mówi. – Na przyszłość gościu sobie sprawdzaj, co ty piszesz w tych tekstach. Ten "gościu" to niby ja. Odpalam raz jeszcze stronę Zagrania. Od góry lecą reklamy sieciowych zakładów wzajemnych, poniżej "promocje bukmacherskie", "bonusy bukmacherskie" i (skąd my to znamy?) "zakłady bez ryzyka". Zgoda, bukmacher dosłownie to nie jest. Ale reklamuje, co reklamuje" – czytamy w artykule "Wyborczej".

"Gdyby stosować twoją definicję firmy bukmacherskiej, to pracujesz dla bukmachera (Agora). "Zgoda, bukmacher dosłownie to nie jest. Ale reklamuje, co reklamuje". Człowieku, ty się błaźnisz nawet pisząc coś w rodzaju sprostowania, mając na to dużo czasu i presję, żeby wszystko dwa razy sprawdzić i przemyśleć. Sam sobie podkładasz nogę, nie jestem w ogóle potrzebny" – ocenia Stanowski.

