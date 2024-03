"Jest pie***lnięta", "ma deficyt mózgu". Michalik w  końcu zareagowała

Eliza Michalik opublikowała skandaliczne nagranie dotyczące byłego ministra sprawiedliwości, sugerując, że jego ciężka choroba jest próbą uniknięcia odpowiedzialności. – Jeśli się mylę i Ziobro umrze, bardzo przeproszę i nie będą to vlogowe przeprosiny, ale nawet wtedy powiedziałabym, że jego wcześniejsza działalność dawała asumpt i podstawę do takich opinii, jakie wygłaszam dziś – stwierdziła publicystka.

Stanowski i Mazurek miażdżą Elizę Michalik. "Jest pierd*****ta"

Wypowiedź Elizy Michalik została skomentowana przez Roberta Mazurka i Krzysztofa Stanowskiego na Kanale Zero. Dziennikarze nie gryźli się w język.

– Może wszystko dobrze w jej karierze dziennikarskiej szło, dopóki przepisywała cudze teksty. Jak zaczęła mówić do kamery, to, co naprawdę myśli, okazało się, że występują pewne deficyty. Pierwszy deficyt, który najbardziej rzuca mi się w oczy, to deficyt intelektualny. Drugi deficyt, to deficyt empatii – zaczął Stanowski, jednak emocje wzięły górę i stwierdził ostatecznie: – Ona jest pierd*****ta.

– To jest niemożliwe. Żaden człowiek nie jest w stanie być tak podły i głupi jednocześnie. To nie występuje w przyrodzie, to musi być jakiś fejk, to sztuczna inteligencja – wtórował mu Mazurek.

Eliza Michalik odpowiada Stanowskiemu i Mazurkowi. "Typowe działanie przemocowe"

Eliza Michalik zareagowała na te słowa dopiero po kilkunastu dniach. Dziennikarka opublikowała nagranie, w którym zapowiedziała, że omawia tę sprawę z prawnikami.

– Moimi osobistymi sprawami, obelgami zajmą się prawnicy, ale to będą pewne analizy i obserwacje dotyczące systemowego uciszania poprzez obrażanie i poprzez robienie nagonki – zupełnie poniżającej, pogardliwej, nieadekwatnej, żeby odechciało się krytykować i zadawać pytania – typowe działanie przemocowe – oceniła.

– To, co powiedział Mazurek, i to co powiedział Stanowski, było przemocowe. Teksty typu "jesteś pie***lnięta", "nie masz mózgu" i "to twoja wina, że tak powiedziałem", bo tak było w tweecie Stanowskiego, "to jej wina, ja zostałem sprowokowany" – to są typowe teksty przemocowca, które słyszy każda kobieta, która doznała przemocy psychicznej, werbalnej. To jest penalizowane w kodeksie karnym i w kodeksie cywilnym. Nikomu w moim prywatnym życiu nie pozwoliłabym tak mówić, w sensie, nie mogę zabronić, ale moja reakcja byłaby jednoznaczna – tłumaczyła Michalik.

Dziennikarka zaznaczyła również, że, jej zdaniem, film o Ziobrze był tylko pretekstem dla Mazurka i Stanowskiego, żeby zemścić się za krytykę wywiadu z prezydentem. Przyznała, że słowa, które padły na Kanale Zero dotknęły zarówno ją, jak i jej bliskich.

– Poczułam się jednak oblepiona ciemną, bardzo nieładnie pachnącą substancją i szczerze mówiąc, nie powinnam się tak czuć. Nie powinnam być za to, że wyraziłam jakiś pogląd w przestrzeni publicznej poniżana, wyśmiewana, wyszydzana. Nikogo na świecie nie powinno coś takiego spotykać – stwierdziła, dodając, że zostały przekroczone pewne granice.

Zbigniew Ziobro walczy z ciężką chorobą

Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku Suwerenna Polska wydała oświadczenie, w którym poinformowała o tymczasowej nieobecności lidera tej partii Zbigniewa Ziobry. Wskazano, że jej powodem są problemy zdrowotne polityka. Do czasu powrotu jego obowiązki na czele partii pełni europoseł Patryk Jaki. Sam zainteresowany o swoich problemach ze zdrowiem powiedział tylko raz, w rozmowie z DoRzeczy.pl, kiedy zapowiedział swoją nieobecność na głosowaniu ws. wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów. Z późniejszych nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu" wynikało, że były minister sprawiedliwości zmaga się z nowotworem złośliwym.

