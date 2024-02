Lewandowskiemu puściły nerwy. "Na to już nie pozwolę. To obsesja"

Lewandowski przez lata współpracował z Cezarym Kucharskim, który pełnił funkcję agenta reprezentanta Polski. Oficjalnie zakończyli współpracę w 2018 roku. Obecnie za interesy "Lewego" odpowiada Pini Zahavi. Kucharski w ostatnich latach chętnie zarzuca w mediach różne rzeczy polskiemu napastnikowi. Spierają się również na drodze sądowej. Obecnie Sąd Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia prowadzi sprawę o możliwy szantaż na Robercie Lewandowskim i próbę wyłudzenia od niego 20 mln euro przez byłego menadżera.

Kucharski uderza w Annę Lewandowską. Kpi z jej problemów ze zdrowiem

Konflikt z Kucharskim miał odbić się na zdrowiu Anny Lewandowskiej. Żona Roberta Lewandowskiego w jednym z wywiadów wspominała, że w przeszłości dostała na tym tle szczękościsku i straciła laktację. W marcu 2023 były menadżer "Lewego" wyraźnie zakpił z jej słów w mediach społecznościowych.

"Anna Lewandowska pojawiła się mi na timeline TT... Ach te algorytmy. Uśmiechnięta, więc już wszystko u niej dobrze, szczękościsk minął, ale wróciły wspomnienia, że jak Anna się uśmiecha to niekoniecznie szczerze, bo ma też drugie oblicze – jak walczy o pieniądze, wtedy kłamie i fałszywie pomawia" – napisał na X.

twitter

Robert Lewandowski staje w obronie żony. Puściły mu nerwy

Teraz wątek relacji Lewandowskiego i Kucharczyka został przywołany podczas rozmowy polskiego piłkarza na youtube'owym kanale "Foot Truck". – Najlepszy okres życia miałem, kiedy się z nim rozstałem. Wygrałem wszystko, miałem najlepsze wyniki, najlepiej czułem się w klubach – zaczął Lewandowski.

– Nie rozumiem jednej rzeczy. Nawet jeśli się kłócimy, że ja jestem ci coś winien, albo ty mi, to idź do sądu i niech tam się to rozstrzygnie. Ale jeśli przez dwa lata przygotowujesz wszystko, żeby medialnie rozegrać to pod siebie, to są to rzeczy nieakceptowalne. Niech sąd rozstrzygnie – ty masz rację, ja mam rację – stwierdził.

Odniósł się również do wycieczek byłego menadżera w stronę jego żony.

– A jeśli ktoś (...) próbuje niszczyć mnie, to tam jedno. Ale jeśli atakuje moją rodzinę, to na to już nie pozwolę. Ta obsesja jest już chyba na wysokim poziomie – mówił wyraźnie rozemocjonowany.

Kucharczyk chce gigantycznego odszkodowania od Lewandowskiego

We wrześniu niemiecki "Der Spiegel" informował, że były doradca Lewandowskiego, Cezary Kucharski złożył przeciwko niemu pozew. Zarzuca mu wyprowadzenie kilku milionów euro z ich firmy RL Management. Chodzi o luksusowe podróże i drogie wyposażenie wnętrz, które Lewandowscy mieli jakoby pokrywać z konta firmy. Kucharski domaga się wielomilionowego odszkodowania.

Robert Lewandowski uważa pozew za "nieuzasadniony". Piłkarz zarzuca swojemu byłemu doradcy "pomówienie, szykany i szantaż".

Lewandowski, w związku z działaniami Kucharskiego, skierował sprawę o szantaż i próbę wyłudzenia 20 mln euro do prokuratury, teraz zajmuje się tym Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia. Prokuratora twierdzi, że swoje groźby Kucharski spełnił, a efektem tego były właśnie artykuły prasowe dziennikarza śledczego Rafaela Buschmanna pracującego dla "Der Spiegel". To jemu Kucharski miał przekazać poufne dokumenty.

Czytaj też:

Nowe fakty ws. Polki zamordowanej w Grecji. "Sprawa jest dziwna"Czytaj też:

Nie chcą już Palikota w radzie MOCAK-u. "Granat w szambie"