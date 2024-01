"Mój stan zdrowia nie jest najlepszy". Anna Popek o zwolnieniu z TVP

W grudniu Wirtualne Media podały, że Anna Popek musiała pożegnać się z Polskim Radiem. Niedługo później pojawiła się informacja, że dziennikarka nie pojawi się również w programie "Pytanie na śniadanie" w TVP2. W środę ustalono, że Popek zniknie ze śniadaniówki TVP, razem ze wszystkimi innymi prowadzącymi.

Anna Popek po zwolnieniu z TVP. "Nie nadaję się, żeby występować w telewizji"

Dziennikarze Plejady skontaktowali się z Anną Popek, żeby poprosić ją o komentarz do rewolucyjnych zmian w "Pytaniu na Śniadanie". Dziennikarka nie chciała jednak wdawać się w szczegóły.

– Proszę kierować się z tym pytaniem do rzecznika prasowego TVP. Jako szeregowy pracownik nie mam zwyczaju komentować decyzji moich przełożonych. Nie jest to w dobrym zwyczaju – stwierdziła.

Okazuje się jednak, że walczy z problemami zdrowotnymi, które i tak uniemożliwiałyby jej pojawienie się na wizji.

– Na razie przebywam na zwolnieniu lekarskim i – prawdę mówiąc – w ogóle nie nadaję się, żeby występować w telewizji. Mój stan zdrowia nie jest najlepszy. Nie będę jednak komentować w żaden sposób tej sytuacji – podsumowała.

Pod koniec grudnia, w swoich mediach społecznościowych Popek mówiła, jak ważna jest dla niej praca w telewizji.

– Są rzeczy, które naprawdę kocham, do nich należą: telewizja, media i kontakt z ludźmi. [...] Teraz np. się budzę i myślę sobie: "Jezu, po co się budzę? Nie ma powodu, żeby wstawać, iść do pracy, przygotować coś". To okropne, coś na pograniczu depresji, ale nie daję się! – stwierdziła.

Rewolucja w "Pytaniu na śniadanie". Znikają wszyscy prowadzący

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Tomasz Wolny i Ida Nowakowska, Robert Koszucki i Małgorzata Opczowska, Tomasz Kammel i Izabella Krzan, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora – tych par już nie zobaczymy w programie "Pytanie na śniadanie" – donosi nieoficjalnie portal Wirtualnemedia.pl. Wcześniej serwis informował też o końcu współpracy TVP z Anną Popek i Robertem Rozmusem. Od kilku dni na antenie śniadaniówki TVP pojawiają się tylko dwie nowe pary: Klaudia Carlos z Robertem El Gendy oraz Joanna Górska i Robert Stockinger.

Małgorzata Tomaszewska pracę straciła w tuż przed porodem drugiego dziecko, co wyjątkowo oburzyło Joannę Kurską. "To wszystko z oszalałej zemsty i hejtu do poprzedniej ekipy. Tak wygląda państwo prawa i prawa kobiet według Tuska" – oceniła producentka i żona byłego prezesa TVP.

